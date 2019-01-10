0553 313 94 23

Filistin kökenli ABD Kongre üyesi BDS hareketini savundu

ABD’nin ilk Filistin kökenli Müslüman kadın Kongre üyesi Rashida Tlaib, "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketine karşı tasarı sunan Florida eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Marco Rubio ile sosyal medya üzerinden tartıştı

10 Ocak 2019 Perşembe 00:24
Filistin kökenli ABD Kongre üyesi BDS hareketini savundu

WASHİNGTON (AA) - ABD’nin ilk Filistin kökenli Müslüman kadın Kongre üyesi Rashida Tlaib, ifade özgürlüğü ve İsrail’i korumaya yönelik tasarı konusunda Florida eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Marco Rubio ile sosyal medya üzerinden tartıştı.

ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib, Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio’nın, West Virginia Demokrat Senatörü Joe Manchin ile "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketine katılan ABD şirketlerinin yerel ve eyalet yönetimleri tarafından boykot edilmesine izin veren tasarı sunmasına tepki gösterdi.

Meksika sınır duvarı bütçesi anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin kısmen kapalı olduğu bir zamanda ilk yasa tasarısının İsrail’i boykot eden şirketler üzerine çıkarılmak istenmesini eleştiren Tlaib, Twitter hesabından “Hangi ülkeyi temsil ettiklerini unuttular. ABD’de boykot etmek bir haktır, ifade özgürlüğü ve eşitlik için tarihi mücadelemizin bir parçasıdır.” değerlendirmesini yaptı.

Senatör Rubio da Twitter hesabından Tlaib’e “Bu ‘çifte sadakat’ uydurması tipik bir anti-semitik çizgidir. BDS, özgürlük ve eşitlikle ilgili değil, İsrail’i yok etmekle ilgilidir.” şeklinde yanıt vererek, İsrail’i boykot etmek gibi, İsrail’i boykot eden şirketleri de boykot etmenin anayasa tarafından korunduğunu savundu.

Tlaib de "Senatör Rubio, önceki tweetimin, Amerikalıların anayasal hakkı olan ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışan senin gibi ABD senatörlerini eleştirdiği açıktır.” diye yanıt vererek, “Amerikan halkının, eylemsizliğinizden dikkatleri dağıtmak için tartışma yaratmak yerine hükümetin kısmen kapalı olmasını sonlandırmak için Trump ve Cumhuriyetçi senatörlerin odaklanmasına ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Rashida Tlaib, Salı günü "Democracy Now" adlı medya kuruluşuna verdiği mülakatta da söz konusu yasa tasarısının anayasaya aykırı olduğunu belirterek, “Ülkemizde ekonomik boykot hakkının olmamasını hayal edemiyorum." değerlendirmesini yapmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 00:24
  1. "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketi
  2. Joe Manchin
  3. Marco Rubio
  4. Rashida Tlaib

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arap Birliği daimi temsilciler toplantısı
    1. Arap Birliği daimi temsilciler..
    2. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    3. "Suriye Obama'nın en büyük dış..
    4. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    5. Yunanistan Başbakanı Çipras,..
    6. Filistin kökenli ABD Kongre üyesi BDS..
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. Macaristan'daki "ölüm kamyoneti" davası
    9. Mike Pompeo Irak'ta konuştu:..
    10. Ordu, Mardin, Kahramanmaraş, Siirt,..
    11. Yolda mahsur kalan tır sürücülerine..
    12. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ocak 2019
    13. Mardin, Elazığ ve Siirt'te eğitime kar..
    14. Aksaray'da yarın okullar tatil mi?..
    15. İstanbul'da terör operasyonu
    16. Çipras'tan erken seçim sinyali
    17. Lübnan'daki tutuklu Kaddafi'nin..
    18. İstanbul'da 30 kilogram eroin yakalandı
    19. Hollanda'da İran Büyükelçiliğine taşlı..
    20. Trump'ın Suriye'den çekilme kararı..
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    ABD medyası üzgün! 'Erdoğan Bolton’u azarladı'
    ABD medyası üzgün! 'Erdoğan Bolton’u azarladı'

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor