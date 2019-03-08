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"Filistin kadını her zaman halk direnişinin ortağı oldu"

- Hamas Hareketi Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, Filistin kadınının her zaman direnişin ortağı olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti

08 Mart 2019 Cuma 13:52
"Filistin kadını her zaman halk direnişinin ortağı oldu"

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi, Filistin kadınının önceden olduğu gibi şu anda da İsrail'e karşı Filistin halk direnişinin bir ortağı olduğunu ve öyle de kalacağını ifade etti.

Hamas Hareketi Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sınırındaki barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin tam bir öz güven, güç ve toplumsal baskı araçlarıyla sürdürüleceğini belirtti.

Kanu, "Siyonist işgalcinin önünde, halkımızın ablukanın kaldırılması talebini karşılamaktan başka seçenek yok." ifadelerini kullandı.

Bu cuma düzenlenecek eylemlere "Filistinli Kadın" adının verildiğini hatırlatan Kanu, bunun kadınların da devrimci erkekler ve çocuklar gibi Büyük Dönüş Yürüyüşlerinde yer aldığının bir göstergesi olduğu kaydetti.

Kanu, Filistin kadınının önceden olduğu gibi şu anda da İsrail'e karşı Filistin halk direnişi ve devriminin bir ortağı olduğunu ve öyle de kalacağını vurguladı.

Hamas Sözcüsü Kanu, kadınların Filistin mücadelesinde şehitler ve gaziler verdiğine, İsrail hapishanelerinde çok sayıda Filistinli kadın tutuklu olduğuna işaret etti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:52
  1. Büyük Dönüş yürüyüşü
  2. Filistinli kadın
  3. Gazze
  4. Kadın

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