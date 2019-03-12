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"Filistin-İsrail barış görüşmeleri buzdolabında"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt:"Filistin-İsrail barış görüşmeleri şimdi buzdolabında. Arap Birliği, işgalin sona ermesini ve Araplar ile İsrailliler için iki ayrı devletli çözüme yönelik bir başlangıç noktasını bekliyor"

12 Mart 2019 Salı 17:51
"Filistin-İsrail barış görüşmeleri buzdolabında"

KAHİRE (AA) – Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistin-İsrail barış görüşmelerinin halen buzdolabında olduğunu söyledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Britanya Üniversitesi'nde düzenlenen "Arap Birliği ve Orta Doğu Bölgesi" başlıklı konferansta konuşan Ebu Gayt, "Filistin-İsrail barış görüşmeleri şimdi buzdolabında. Arap Birliği, işgalin sona ermesini ve Araplar ile İsrailliler için iki ayrı devletli çözüme yönelik bir başlangıç noktasını bekliyor." dedi.

Orta Doğu barışı konusunda uluslararası topluma büyük sorumluluk düştüğünü kaydeden Ebu Gayt, İsrail yönetimine barışın sağlanması ve sorunun çözümü için yeniden masaya oturma çağrısında bulundu.

Ebu Gayt ayrıca Filistin meselesinin çözümlenmemesi durumunda bundan herkesin zarar göreceğine işaret ederek, Filistin halkının ise var olmaya devam edeceğini dile getirdi.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:51
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