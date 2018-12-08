0553 313 94 23

Filistin ile Fransa arasında anlaşmalar imzalandı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzaladı

08 Aralık 2018 Cumartesi 02:34
Filistin ile Fransa arasında anlaşmalar imzalandı

RAMALLAH (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzaladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, resmi temasları kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'i ziyaret eden Maliki, Fransız mevkidaşı Le Drian ile bir araya geldi.

İkilinin görüşmede, eğitim, bütçe, ademi merkeziyetçi işbirliği, yerel yönetişim, sivil savunma, çevre, su, özel sektör gelişimi ve tarım alanlarında anlaşmalar imzaladığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Le Drian, ülkesinin iki devletli çözüme bağlı olduğunu belirterek Kudüs'ün iki devletin de başkenti olduğu, tanınır ve güvenli sınırlarda yaşanabilir, bağımsız Filistin devletinin kurumlarına da destek vermeye bağlı olduklarını kaydetti.


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 02:34
  1. anlaşma
  2. Filistin
  3. Fransa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih’te 5 katlı binada yangın
    1. Fatih’te 5 katlı binada yangın
    2. Ali Ece: Beşiktaş'a Larin'i kim önerdi?
    3. İşte Seleznyov'un yeni takımı! Süper..
    4. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    5. Galatasaray aradığı forveti Çin'de..
    6. Filistin ile Fransa arasında..
    7. Yemenli taraflar arasında esir ve..
    8. Çalınan iş makinesi ormanlık alanda..
    9. Emniyet ekiplerinden "guten morgen"..
    10. Fransa Başbakanı Philippe sarı..
    11. Keçi 20 bin euro'sunu yedi, çiftçi..
    12. Washington Post'tan Amerikan toplumuna..
    13. Huawei CFO'su sahtekarlıkla suçlandı
    14. Eşinin hafıza kaybını fırsata çevirdi:..
    15. FED'in önemli isminden büyüme ve faiz..
    16. Terör örgütü üyesi 2 kardeş Türkiye'ye..
    17. Şanlıurfa'da sınır hattında 2 terörist..
    18. Çin, Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı..
    19. "Halid bin Selman, toplumdan dışlanmalı"
    20. Çalınan iş makinesi ormanlık alanda..
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    Sürücüler dikkat! Aracında bulunduranlara büyük ceza geliyor
    Sürücüler dikkat! Aracında bulunduranlara büyük ceza geliyor