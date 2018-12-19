Filistin için "hayır çorbası" etkinliği

İSTANBUL (AA) - İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarına tepki göstermek ve mağdur edilen halka destek sunmak gayesiyle "Hayır Çorbası" etkinliği düzenlenecek.

Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu (BAKAP) öncülüğünde "Filistin'e sahip çık" sloganıyla başlatılan "Hayır Çorbası" organizasyonu için Türk Kızılay'ın da aralarında bulunduğu 15 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve gönüllüleri yarın 12.00'de Zeytinburnu'ndaki Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde buluşacak.

Organizatörlerden Zuhal Öztürk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Yerlikaya ile AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Göğücü'nün de katılacağı programın Türk Kızılay ile birlikte yapılacağını söyledi.

Öztürk, 1947'den günümüze kadar Filistin'i parsel parsel işgal eden İsrail'in, son zamanlarda Müslümanlara yönelik ağır zulmünü artırdığını ve bunun gönülleri kanattığını kaydetti.

İsrail'in uygulamaları nedeniyle Yahudi yerleşimcilerin Filistin topraklarını her geçen gün daha çok işgal ettiğini anlatan Öztürk, yapılan haksızlıklara karşı sessiz kalınmaması ve mutlaka bir tepki gösterilmesi gerektiğini belirtti.

"Hayır Çorbası" organizasyonundan elde edilen gelirin Türk Kızılay aracılığıyla Filistinlilere ulaştırılacağını hatırlatan Öztürk, şu bilgileri verdi:

"Program, Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu (BAKAP), Acil Yardım Gönüllüleri Derneği (ACİLDER), Başakşehir Engelliler Derneği (BAŞEDER), Başakşehir Erdemli Nesiller Eğitim ve Kültür Derneği, Beyazgül Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ezcacılar Dostluk, Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (EZCADER), Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği (HAKADER), İnsan ve Medeniyet Hareketi, Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV), Mutlu Yuva Derneği, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), Uluslararası Kadın ve Çocuk Dayanışma Derneği (ÖNCE İNSAN), Türk Gençlik Vakfı, Uluslararası Gençleri Topluma Kazandırma ve Eğitim Derneği'nin (UKTEDER) katılım ve destekleriyle gerçekleştirilecek."