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Filistin hükümetinden İsrail'e bağımlılığı sonlandıracak tarımsal kalkınma projesi

03 Eylül 2019 Salı 17:34
Filistin hükümetinden İsrail'e bağımlılığı sonlandıracak tarımsal kalkınma projesi

RAMALLAH (AA) - Filistin hükümeti, işgal altındaki Batı Şeri'da, İsrail'e bağımlılığı ortadan kaldıracak, tarımsal kalkınma kapsamında, "Tarım Küme Projesi" başlattı.

İhracat ve pazarlama amacıyla belirli coğrafi alanlarda tarıma dayalı üretim bölgeleri oluşturmak olan "Tarım Küme Projesi"nin başlatılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, "Planımız, milli ürünümüzü güçlendirmek ve ülkemizde ürettiğimiz herhangi bir ürünü ithal etmekten kaçınarak kendi kendimize yeterli olmaktır." dedi.

Iştiyye, projenin bazı zorlukları olduğunu belirterek bunların başında; "mali kriz ve İsrail işgali" geldiğini vurguladı.

Söz konusu proje ile İsrail'den kopuşun sağlanacağını savunan Iştiyye, şunları söyledi:

"İlk aşamada, 5 bin dönümlük bir arazi bu iş için tahsis edilecek. Kentteki tarım alanları artırılırken Filistin'de ilk kez ekimi yapılan meyveler yetiştirilecek. Ulaşım için yeni yollar yapılacak. Artezyenler açılacak. Bu projeler için genç kesim ve iş birliği dernekleri desteklenecek."

Tarım Küme Projesi için pilot bölge olarak Kalkilya'nın belirlendiğini aktaran Başbakan, Tulkerm, Cenin ve kuzeydeki Tubas kentlerinde de benzer projelerin uygulanacağını ve böylece adı geçen bölgelerin Filistin'in sebze sepeti haline geleceğini söyledi.

Filistin Başbakanı geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail veya İsrail üzerinden alınan meyvelerin Filistin'e maliyetinin yaklaşık 168 milyon dolar olduğunu belirtmişti.

Filistin yönetimi, İsrail'e yıllık 875 milyon dolarlık ürün ihraç ederken, İsrail'den de senede yaklaşık 3,28 milyar dolarlık ürün ithal ediyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:34
  1. Filistin Başbakanı Muhammed Eştiye
  2. Kalkilya
  3. Tarım Kümeleri Projesi

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