Filistin hükümeti ve Hamas'tan Brezilya'ya tepki

KUDÜS (AA) - Filistin hükümeti ve Hamas, Brezilya'nın Kudüs'te diplomatik ofis açmasını ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nı (Ağlama Duvarı) ziyaretini kınadı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni, yaptığı yazılı açıklamada, Brezilya'nın adımlarını "uluslararası kararlarının açık ve somut bir ihlali ve Filistin halkının ebedi başkentindeki haklarına yönelik saldırı" şeklinde nitelendirdi.

Burak Duvarı'nı ziyaretin ve Kudüs'te ofis açmanın İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak etme yönündeki yasa dışı girişimleri doğrultusunda hareket etmek anlamına geldiğini ifade eden Hüseyni, Brezilya'ya kararlarından vazgeçme ve uluslararası kararlara uyma çağrısında bulundu.

- "Brezilya uluslararası yasaları ve normları ihlal etti"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun ziyareti kınanarak, bu adımla Filistin'in işgale karşı mücadelesine destek olan Brezilya halkının tarihi konumuna zarar verildiği belirtildi.

"Brezilya, bu hareketiyle uluslararası yasaları ve normları ihlal etti." ifadesine yer verilen açıklamada, Bolsonaro'nun Burak Duvarı'nı ziyareti ve Brezilya'nın Kudüs'te ofis açmasının bu ihlalin somut bir örneği olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail'i ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bugün Netanyahu ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nı (Ağlama Duvarı) ziyaret etmişti.



İsrail Ulaştırma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Yisrael Katz da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brezilya'nın Kudüs'te diplomatik ofis açtığını ifade etmişti.