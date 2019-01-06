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Filistin Hükümeti ile Hamas arasında kriz! Memurlar geri çekildi

Filistin Hükümeti, Hamas ile yaşanılan sorunun ardındanGazze’deki Refah Sınır Kapısı’ndaki memurlarını geri çektiğini açıkladı.

06 Ocak 2019 Pazar 23:16
Filistin Hükümeti ile Hamas arasında kriz! Memurlar geri çekildi

Filistin Hükumeti, Hamas ile yaşanan anlaşmazlıklardan sonra Gazze’deki Refah Sınır Kapısı’ndaki memurları geri çekti.

Fetih Hareketi Gazze'deki binaları kapatmıştı

Filistin Sivil İşler Genel Kurumunca yapılan açıklamada, “Bu karar, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ve Hamas üyelerinin uygulamalarının ardından alınmıştır. Refah Sınır Kapısı’nı devraldığımızdan beri Hamas, orada çalışanlarımızın işlerini engelliyordu” denildi.

Son zamanlarda iktidardaki Fetih Hareketi ile Hamas arasında gerginlik artmaya devam ediyor, Fetih hareketi Cuma günü Gazze Şeridi'ndeki binalarını ve ofislerini kapatmaya karar vermişti.

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Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 23:16
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