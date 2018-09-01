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Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin'e yardımları durduran ABD'ye çok sert tepki gösterdi

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına mali yardımları tamamen durdurma kararına çok sert tepki göstererek, "ABD yönetiminin siyonist düşmanlarla ortaklık içinde olduğunun bir başka delili" açıklamasında bulundu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 20:43
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin'e yardımları durduran ABD'ye çok sert tepki gösterdi

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını, Filistin davasına savaş açılması yönünde değerlendirerek, karara tepki gösterdi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararına tepki gösterilerek, bunun, "ABD yönetiminin siyonist düşmanlarla ortaklık içinde olduğunun bir başka delili" olduğu ifade edildi. Açıklamada, UNRWA'ya yardımların durdurulmasının, ABD'nin Filistin davasına savaş açması olarak görüldüğü belirtildi. "Söz konusu savaşın Siyonist ABD'nin bir projesinin uygulamaya geçilmesi" olduğunun vurgulandığı açıklamada, gelecek günlerde Filistin davası aleyhinde yeni bazı kararların gelmesinin muhtemel olduğu uyarısı yapıldı.

'FİLİSTİN DAVASI MİLLETLER ARASI İNSANİ BİR DAVA'

"Filistin davasının milletler arası insani bir dava olduğunun" aktarıldığı açıklamada bölgedeki Filistin halkına ait hakların korunmasının önemine işaret edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulu'nun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 20:43
  1. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi

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