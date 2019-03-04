Filistin güvenlik güçlerine eğitim veren ülkelerden ABD’ye konsolosluk tepkisi

KUDÜS (AA) - Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Filistin güvenlik güçlerinin eğitimine katkı sunan ülkeler, ABD’nin Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğu bünyesinde yer alan ancak başkonsolosluğun kapatılması üzerine ABD’nin Kudüs’teki İsrail büyükelçiliği içerisinde kalan eğitim merkezi ofisine personel göndermeyi reddettiği bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ABD’nin Kudüs Başkonsolosluğu ile Büyükelçiliğini tek bir diplomatik misyon olacak şekilde birleştirmesi üzerine, Filistinli güvenlik güçlerinin eğitimine katkı sunan yabancı uzmanların görev yaptığı eğitim merkezi ofisi ABD Büyükelçiliği binası içerisinde kaldı.



Türkiye, Kanada ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 6 ülkenin yetkilileri, ABD’nin Kudüs Başkonsolosluğunu kapatması nedeniyle başkonsolosluk bünyesinde yer alan eğitim merkezi ofisinin Kudüs’teki İsrail Büyükelçiliğine aktarılması üzerine söz konusu ofise gitmeme kararı aldı.

Filistinli güvenlik güçlerinin eğitiminde yer alan uzmanların kendi ülkelerine ait diplomatik temsilciliklerde görevlerine devam ettiği belirtildi.



- Türkiye öncülük etti



Washington yönetiminin, geçen yıl ekim ayında Kudüs Başkonsolosluğunun, Kudüs Büyükelçiliği ile tek diplomatik misyon çatısı altında birleştirileceğini açıklaması üzerine eğitim programında bulunan Türkiye, ABD’li yetkililere binanın büyükelçilik içerisinde kalması durumunda eğitim merkezine ait ofise gitmeyeceklerini iletti.



Türkiye’nin aldığı kararın ardından geçen günlerde başta Kanada ve İngiltere olmak üzere eğitim programında yer alan diğer 6 ülkenin yetkilileri de ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği içerisinde kalan program merkezine geçmeyi kabul etmedi.



Washington yönetiminin kararı üzerine, Filistinlilere hizmet veren ABD Kudüs Başkonsolosluğu ile ABD’nin Kudüs’teki İsrail Büyükelçiliği tek bir diplomatik misyon olacak şekilde bugünden itibaren birleştirildi.



ABD’nin öncülüğünde 2005'de kurulan ve Türkiye, Kanada, İngiltere’nin de katkı sunduğu programda söz konusu ülkelerden gelen uzmanlar tarafından Filistinli güvenlik güçlerine askeri eğitim veriliyor.