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Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan tepki

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'u gözaltına alması ve sınır dışı etmeye çalışmasını kınadı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:06
Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan tepki

Filistin Gazeteciler Sendikası (PJS-FGS), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'u gözaltına alması ve sınır dışı etmeye çalışmasını kınadı.

FGS'den yapılan yazılı açıklamada, "Gözaltı süresi devam eden Mustafa Kharouf'un ailesinden ve vatanından uzaklaştırılmaya çalışılması, Filistinli gazetecinin 20 yıldan bu yana çalıştığı ve yaşadığı Kudüs'te yaşama ve çalışma hakkına yapılan yüzsüz ve küstahça bir saldırıdır." denildi.

Kharouf'un gözaltına alınmasının basın ve hareket hakkına yönelik açık bir saldırı olduğu vurgulanan açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na, insan hakları kuruluşlarına ve ilgili tüm taraflara "İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca İsrail'in bir işgal devleti olduğu ve uluslararası hukuk ile tüm sözleşmelere aykırı hareket ederek insani ve ahlaki bir suç işlemeye çalıştığı ifade edilirken, uluslararası taraflardan da İsrail'in bu "suçu" işlemesine engel olunması istendi.

- Kharouf 34 gündür gözaltına tutuluyor

İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan AA foto huhabiri Kharouf'u (32) "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle sınır dışı etmeye çalışıyor.

İsrail güçlerince, 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gece saatlerinde gözaltına alınan Kharouf, 34 gündür İsrail'e ait Givon Sınır Dışı Merkezi'nde gözaltına tutuluyor.

Gözaltına alındığından bu yana 3 defa mahkemeye çıkarılan Kharouf hakkında hakim henüz kararını vermese de İsrail savcısı AA foto muhabirinin "oturum izni" olmadığı için Doğu Kudüs'ten çıkarılarak Filistin topraklarının dışına sürülmesini talep ediyor. İsrail makamları Kharouf'u zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:06
  1. FGS-PJS
  2. Filistin
  3. Filistin Gazeteciler Sendikası
  4. İsrail
  5. Mustafa Kharouf

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