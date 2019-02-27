0553 313 94 23

Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan AA foto muhabirinin gözaltına alınmasına tepki

Filistin Gazeteciler Sendikası:"Gözaltı süresi devam eden Mustafa Kharouf'un ailesinden ve vatanından uzaklaştırılmaya çalışılması, Filistinli gazetecinin 20 yıldan bu yana çalıştığı ve yaşadığı Kudüs'te yaşama ve çalışma hakkına yapılan yüzsüz ve küstahça bir saldırıdır"

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:06
Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan AA foto muhabirinin gözaltına alınmasına tepki

RAMALLAH (AA) – Filistin Gazeteciler Sendikası (PJS-FGS), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'u gözaltına alması ve sınır dışı etmeye çalışmasını kınadı.

FGS'den yapılan yazılı açıklamada, "Gözaltı süresi devam eden Mustafa Kharouf'un ailesinden ve vatanından uzaklaştırılmaya çalışılması, Filistinli gazetecinin 20 yıldan bu yana çalıştığı ve yaşadığı Kudüs'te yaşama ve çalışma hakkına yapılan yüzsüz ve küstahça bir saldırıdır." denildi.

Kharouf'un gözaltına alınmasının basın ve hareket hakkına yönelik açık bir saldırı olduğu vurgulanan açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na, insan hakları kuruluşlarına ve ilgili tüm taraflara "İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca İsrail'in bir işgal devleti olduğu ve uluslararası hukuk ile tüm sözleşmelere aykırı hareket ederek insani ve ahlaki bir suç işlemeye çalıştığı ifade edilirken, uluslararası taraflardan da İsrail'in bu "suçu" işlemesine engel olunması istendi.

-Kharouf 34 gündür gözaltına tutuluyor

İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan AA foto huhabiri Kharouf'u (32) "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle sınır dışı etmeye çalışıyor.

İsrail güçlerince, 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gece saatlerinde gözaltına alınan Kharouf, 34 gündür İsrail'e ait Givon Sınır Dışı Merkezi'nde gözaltına tutuluyor.

Gözaltına alındığından bu yana 3 defa mahkemeye çıkarılan Kharouf hakkında hakim henüz kararını vermese de İsrail savcısı AA foto muhabirinin "oturum izni" olmadığı için Doğu Kudüs'ten çıkarılarak Filistin topraklarının dışına sürülmesini talep ediyor. İsrail makamları Kharouf'u zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:06
  1. FGS-PJS
  2. Filistin
  3. Filistin Gazeteciler Sendikası
  4. İsrail
  5. Mustafa Kharouf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatma Şahin’den fıstık gibi mesaj
    1. Fatma Şahin’den fıstık gibi mesaj
    2. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı
    3. 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı,..
    4. Silahla vurularak öldürülen kuyumcu ve..
    5. PAÜ’lü öğrenciler bilek güreşinden..
    6. Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak..
    7. Mısır Ulaştırma Bakanı istifa etti
    8. Mısır’da 25 kişiye mezar olan tren..
    9. Van ve Bitlis’teki trafik kazaları..
    10. "6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"
    11. Selçuklu Basketbol Takımı, Konyaspor'a..
    12. ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı..
    13. Macron ve Merkel'den Brexit açıklaması
    14. MİT Başkanı Fidan: "Hareketli bir..
    15. Nijerya’da Buhari yeniden devlet..
    16. Ülkücüler Hocalı katliâmını unutmadı
    17. GÜNCELLEME - Antalya'da üç aylık..
    18. Vali Memiş, “Çiftçilerimize 186 milyon..
    19. Savaş çanları çalıyor: Askerleri..
    20. ‘Bilgisayar ile Yapay Zekanın Geçmişi..
    21. YSK'dan CHP'ye kötü haber!
    22. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    23. "6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"
    24. Kiralık villada uyuşturucu ticaretine..
    25. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel..
    26. Balıkesir’de orman yönetim konseyi..
    27. Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı
    28. Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya..
    29. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
    30. Tatvan’da 25 bekçi göreve başladı
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor