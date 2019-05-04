Filistin direnişinden İsrail'e uyarı

GAZZE (AA) - Filistin Halk Kurtuluş Cephesince (FHKC), Filistin halkının önünde direnişe devam etmekten başka seçenek bulunmadığı ve işgalciyi caydıracak güce sahip olunduğu belirtilerek, "İsrail'in Filistinlilerin kanını akıtmasına izin vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

FHKC tarafından yapılan yazılı açıklamada, direniş gruplarının İsrail'in işlediği suçlara Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası kanalıyla cevap vermesinin bu grupların birlik içinde olduğu, halkın desteğini aldığı ve düşmana zarar verecek güçte bulunduğunu kanıtladığı bildirildi.

Açıklamada, "Halkımızın önünde direnişe devam etmekten başka seçenek yok ve direniş de işgalciyi caydıracak güce sahip. İsrail'in Filistinlilerin kanını akıtmasına izin vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.



Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası'ndan yapılan açıklamada da Gazze'ye yönelik saldırıların yakından izlendiği ve İsrail'in saldırgan tavrını sürdürmesi durumunda buna daha büyük bir şekilde karşılık verileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze sınırında yer alan Yahudi yerleşim birimlerindeki hedeflere düzenlenen saldırıların sorumluluğu üstlenildi.

- Gazze'de gerginlik tırmanıyor

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı ifade edilen keskin nişancı ateşi sonucu 2 İsrail askeri yaralanmış, bunun üzerine İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit olmuştu.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı. Saldırıda 1'i bebek, 1'i hamile bir kadın olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 kişi de yaralanmıştı.