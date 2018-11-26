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"Filistin direnişi son dönemde büyük başarılar elde etti"

İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale:- "Filistin direniş örgütleri son dönemde büyük başarılar elde etti"- Nahale, İsrail'in İslam ümmetinin tek düşmanı olduğunu söyledi

26 Kasım 2018 Pazartesi 01:04
"Filistin direnişi son dönemde büyük başarılar elde etti"
GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale, İsrail ajanlarının Gazze'ye sızmasını engellemek başta olmak üzere büyük başarılar elde ettiklerini söyledi.

Gazze'deki Reşad eş-Şevva Kültür Merkezindeki hafızlık icazet merasiminde yayınlanan video kaydında Nahale, "Filistin direniş örgütleri son dönemde büyük başarılar elde etti" dedi.

Bu başarıların başında sınırı geçerek Gazze'ye sızan İsrail özel kuvvetlerinin operasyonunun başarısızlığa uğratılması olduğuna dikkati çeken Nahale, Filistinlilerin direnişleriyle zafer üstüne zafer kazandıklarını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bunu alt edemeyeceğini dile getirdi.

Nahale, Filistin halkının birlik ve direnişle mücadelelerini sürdürmeleri gerektiğini ifade ederek, İslami Cihad'ın Filistinlilerin hukukuna zarar verecek hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurguladı.

ABD yönetiminin tasarruflarını "kibirli" olarak niteleyen Nahale, İsrail'in Filistinlilere karşı ihlallerinin "Batı kibrinin" bir uzantısı olduğunu ifade etti.

Nahale, İsrail'in İslam ümmetinin tek düşmanı olduğunu söyledi.

İslami Cihad Genel Sekreteri Nahale, Filistinli grupların askeri kanatlarının ulaştığı beraberliğin sürdürülmesinin zorunlu olduğunu, bunun korunması gereken çok büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Nahale son olarak Filistin yönetimini Gazze'deki direniş örgütlerine uyguladığı yaptırımları durdurmaya çağırdı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 01:04
  1. Gazze
  2. İslami Cihad
  3. İsrail
  4. Nahale

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