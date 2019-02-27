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"Filistin devletinin bağımsızlığını destekliyoruz"

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahhaf:- "Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını ve bağımsızlığını destekliyoruz"- "Arap-İsrail çatışmasının adil ve kapsayıcı şekilde çözülmesi çağrısında bulunuyoruz"

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:45
"Filistin devletinin bağımsızlığını destekliyoruz"

BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, Filistin Devleti'nin bağımsızlığını desteklediklerini belirterek, Arap-İsrail çatışması için "adil ve kapsayıcı çözüm" çağrısı yaptı.

Sahhaf, Bağdat'ta Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı basın toplantısında, "Bakanlık olarak başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını ve bağımsızlığını destekliyoruz. Bu, dış politikamızın değişmez ilkelerinin başında geliyor." dedi.

"Arap-İsrail çatışmasının adil ve kapsayıcı şekilde çözülmesi çağrısında bulunuyoruz." diyen Sahhaf, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi konusunda destek veren ülkelere de teşekkür etti.

Sözcü Sahhaf, Suriye ve Yemen'deki gelişmeleri de bakanlık olarak takip ettiklerini dile getirerek, söz konusu yerlerdeki gerginlik ve bölünmenin önüne geçebilecek siyasi çözümden yana olduklarını söyledi.

Irak'ın DEAŞ terörüyle mücadelede başarılı olduğunu kaydeden Sahhaf, ülkede bu terörden zarar gören bölgelerin yeniden imar edilmesi ve yatırım sürecinin başladığını açıkladı.

- Bakan Hekim'den "İsrail devleti" açıklaması

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ise 2 Ocak'ta Bağdat'ta bir grup basın mensubuyla buluşmasında, "İsrail ve Filistin devletlerinin, Filistin sorunu konusundaki çözümünü destekliyoruz." demişti.

Hekim'in bu ifadeleri, "Irak Dışişleri, İsrail'i devlet olarak tanıdı" tartışmalarını başlatmıştı.

Ülkedeki bazı milletvekilleri, Bakanın bu sözlerini eleştirerek, hakkında meclise gensoru verecekleri tehdidinde bulunmuştu.




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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:45
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