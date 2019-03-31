0553 313 94 23

"Filistin devleti kurulmadıkça, bölgede barışın olması mümkün değil"

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz:- "Bölgede durumlar ne kadar kötüleşirse kötüleşsin Filistin davası birincil meselemiz olarak kalmaya devam edecektir. Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmadıkça ve Golan Tepeleri Suriye'nin egemenliğine girmediği sürece bölgede barışın hakim olması mümkün değil"

31 Mart 2019 Pazar 17:52
"Filistin devleti kurulmadıkça, bölgede barışın olması mümkün değil"

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadıkça ve Golan Tepeleri Suriye'nin egemenliğine girmedikçe bölgeye barışın gelmeyeceğini söyledi.

Tunus'un ev sahipliğinde başlayan 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde konuşan Abdulaziz, bazı Arap ülkelerinde yaşanan bölünmüşlük halinin, Arap dünyasını, başta Filistin meselesi olmak üzere asli meselelerinden uzaklaştıracağını ifade etti.

Abdulaziz, "Bölgede durumlar ne kadar kötüleşirse kötüleşsin Filistin davası birincil meselemiz olarak kalmaya devam edecektir. Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmadıkça ve Golan Tepeleri Suriye'nin egemenliğine girmediği sürece bölgede barışın hakim olması mümkün değil." dedi.

Terörle mücadele konusunda sahada elde edilen başarılara rağmen bazı Arap ülkelerinde yaşanan çatışmaların hala devam ettiğini ve bunların, halkın yerinden edilmesi, can kayıpları yaşanması ve toplumsal dokunun bozulması gibi sonuçları olduğunu kaydeden Abdulaziz, Suriye ve Libya gibi Arap ülkelerinde yaşanan krizlere çözüm bulunması çağrısı yaptı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:52
  1. Golan tepeleri
  2. Moritanya
  3. Muhammed Veled Abdulaziz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YSK, yayın yasağı kalkmadan seçimlerle ilgili yayına giren kanallar hakkında suç duyurusunda ve RTÜK'e ihbarda bulundu.
    1. YSK, yayın yasağı kalkmadan seçimlerle..
    2. Özhaseki'den ilk değerlendirme
    3. CHP'nin kazandığı belediyeler son..
    4. Oy torbaları Batman Adliyesine..
    5. Mehmet Özhaseki: “Yavaş yavaş değil,..
    6. Mısır-Fransa ortak deniz tatbikatı..
    7. Şişli'den ilk sonuçlar geliyor! İşte..
    8. Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktaki..
    9. Jandarmadan geniş güvenlik önlemi!..
    10. Zarfı sandıktan çıkardı, attığı oy..
    11. Sandıklar açılıyor! İşte Bursa'da son..
    12. CHP'den yerel seçim açıklaması
    13. THY Genel Müdürü Ekşi sayıyı açıkladı
    14. Doğu'da Savcı Sayan farkı! Birçok..
    15. AK Parti’nin kazandığı belediyeler 31..
    16. Saadet Partililer seçim sonuçlarını..
    17. Sandıklar açıldı! İşte Muş'ta son durum
    18. Jandarmadan terör örgütü PKK’ya büyük..
    19. İşte Gaziantep ve Van'dan gelen ilk..
    20. Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda..
    21. Tokat'ta muhtarlık seçimi kavgası: 3..
    22. Sandıklar kapandı, İmamoğlu konuştu
    23. Mehmet Özhaseki'den seçimle ilgili ilk..
    24. Mersin’de oy verme işlemi sona erdi,..
    25. Faik Öztrak: “Sandık güvenliğinin..
    26. İşte seçime katılım oranı...
    27. Sandıkta yakalandılar
    28. Silaj makinesine düşen genç hayatını..
    29. Türkiye'nin en yaşlı kadını Erdoğan'a..
    30. Kızını görmek istemişti! Oyunu..
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin