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Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in bölgeyi "dini çatışmaya" sürüklediği uyarısında bulundu

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Filistin halkına ve kutsal değerlerine yönelik ihlalleriyle bölgeyi "dini çatışmaya" sürüklediği uyarısı yaptı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 02:02
Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in bölgeyi "dini çatışmaya" sürüklediği uyarısında bulundu

 Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Filistin halkına ve kutsal değerlerine yönelik ihlalleriyle bölgeyi "dini çatışmaya" sürüklediği uyarısı yaptı.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Halkımıza ve Müslümanlar ile Hristiyanlara ait kutsal değerlere yönelik ihlaller ve Filistinli şehit ve tutuklu ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesi gibi alınan son ırkçı kararlar, taraflar arasında imzalanan tüm anlaşmaların ve uluslararası hukukun ihlalidir." ifadeleri yer aldı.

"Mescid-i Aksa'ya yönelik son ihlallerinin kınandığı ve İsrail'in bölgeyi dini çatışmaya sürüklediği" belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin ihlallerinin ve uygulamalarının devam etmesi durumunda tehlikeli meydan okumaların ortaya çıkabileceği kaydedildi.

İsrail polisi pazar günü Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemişti.

Bunun üzerine Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

 

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 02:02
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