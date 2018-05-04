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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan özür açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yahudi soykırımına ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamayla ilgili özür diledi.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:09
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan özür açıklaması

Abbas, 30 Nisan'da Filistin Ulusal Konseyi toplantılarının açılış  konuşmasında sarf ettiği "Yahudilerin Avrupa'da Yahudi oldukları için değil  finansal alandaki faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğü" yönündeki sözleriyle ilgili  özür mesajı yayımladı.

Filistinlilerin Yahudi düşmanlığının her türlüsünü kınadığı belirtilen  mesajda, "Biz uzun zamandır tarihteki en iğrenç suçlardan biri olan Yahudi  soykırımını kınadığımızı ve bu soykırımın kurbanlarının acılarının paylaştığımızı  tekrar ediyoruz." denildi.

Bütün semavi dinler gibi Yahudiliğe de saygı duyduğunu vurgulayan  Abbas, "Eğer söz konusu açıklamamla insanları, özellikle de Yahudi inancına  mensup kişileri hakarete uğramış hissettirdiysem onlardan özür dilerim."  ifadelerini kullandı.

Abbas, iki devletli çözümden yana olduklarının altını çizerek, barış  içinde yan yana yaşamak istediklerini kaydetti.

Mahmud Abbas'ın pazartesi günü yaptığı konuşmadaki sözlerine Birleşmiş  Milletler, ABD ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden tepki gelmişti.


AA
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 16:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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