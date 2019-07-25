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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı

25 Temmuz 2019 Perşembe 21:37
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı
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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 21:37
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