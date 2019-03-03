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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, resmi ziyaret için geldiği Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüştü.

03 Mart 2019 Pazar 22:26
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, resmi ziyaret için geldiği Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüştü.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, resmi ziyaret gerçekleştirmek için başkent Bağdat'a gelen Abbas'ı, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Planlama Bakanı Nuri Duleymi karşıladı.

Abbas, daha sonra Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Abdulmehdi, görüşmede, "Irak, Filistin halkının taleplerinin gerçekleşmesine destek sunabilecek güçlü bölgesel pozisyona sahip." dedi.

Filistin'deki gelişmeler ve Kudüs'ün maruz kaldığı ihlallere ilişkin Irak Başbakanına bilgi veren Abbas, "ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımakla tarafsız olmadığını gösterdi." diye konuştu.

Abbas, bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da "Kudüs Filistin'in Ebedi Başkentidir" adı altında düzenlenen konferans sırasında, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüşmüştü.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Bağdat'ta ülke Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de görüşmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:26
  1. Bağdat
  2. Irak
  3. Kudüs

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