Filistin Demokratik Birliği'nin Hamas-Fetih kutuplaşmasını kırma girişimi

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Filistin'de beş sol eğilimli parti tarafından yaklaşık iki ay önce kurulan Filistin Demokratik Birliği'nin Hamas ve Fetih hareketlerinin ortaya çıkardığı çift kutupluluğu aşamalı olarak ortadan kaldırmayı amaçladığı belirtildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi, (Filistin) Ulusal Girişim, Filistin Halk Partisi (PPP) ile Feda Partisi'nin yer aldığı sol görüşlü beş grup bir araya gelerek, 3 Ocak'ta Filistin Demokratik Birliği'ni kurdu.

Birlik, yayımladığı açıklamada, "Filistin meselesini tasfiye etmeyi hedefleyen ABD uygulamalarının yanı sıra İsrail'in Batı Şeria, Kudüs'teki illegal yerleşim birimleri ile ırkçı ulusal yasanın kabulü ve Gazze'ye uyguladığı ablukanın daha da artırılmasıyla ulusal davanın maruz kaldığı tehlike" nedeniyle bu adımın atıldığı ifade edildi.

Bölünme, hegemonya, bireycilik ve ulusal ortaklığın temellerinin baltalanması sonucu, Filistin'de görülen bozulmaya işaret edilen açıklamada, bozulmayı sonlandırmak için demokratik ve ulusal projede çalışmak isteyen tüm grup, kurum ve şahısların bir araya getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Birlik, en önemli hedeflerinden birinin Filistin siyasi sistemindeki Hamas-Fetih hegemonyasını kırmak olduğunu açıkladı.

Siyasi uzmanlar birliğin önünde iç ve dış çok fazla sorun olduğunu ifade ediyor.

- Hamas-Fetih arasında denge sağlayacak üçüncü güç

AA muhabirine konuşan Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi Politbüro üyesi Talal Ebu Zarife, Filistin Demokratik Birliği'nin Hamas ve Fetih hareketlerinin ortaya çıkardığı çift kutupluluğu aşamalı olarak ortadan kaldırmaya çalışacağını ifade etti.

Filistin Demokratik Birliği'nin kapsamlı bir program hazırladığını, uygulamaya başladığını ve bu programı devam ettireceğini kaydeden Ebu Zarife, programda, bölünme, özgürlükler, sosyal ve yaşamsal sorunlar ile ekonomik durum, Filistin kurumlarının durumu ile seçim yoluyla yeniden nasıl inşa edileceği konularının göz önüne alındığını ifade etti.

Ebu Zarife, Filistin sokaklarında birliğe duyulan güven aşamalı olarak iki büyük güç olan Hamas ve Fetih arasında denge oluşturabilecek üçüncü bir güç olarak ortaya çıkmasını sağlayacağını belirtti.

Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi Politbüro üyesi Ebu Zarife, Filistin Demokratik Birliği'nin başarılı olması için oluşabilecek anlaşmazlıkların aşılması ve programın başlıkları çevresinde toplanan halk kitlesinin genişletilmesine bağlı olduğuna dikkati çekti.

- Başarı ve başarısızlık seçenekler dahilinde

Filistinli yazar ve siyasi analist George Giacaman, Filistin Demokratik Birliği'nin yeni kurulması nedeniyle başarının ve başarısızlığın seçenekler dahilinde olduğunu kaydetti.

Giacaman, Birliğin Fetih ve Hamas'ın oluşturduğu çift kutupluluğu ortadan kaldırmasının iki önemli etkene bağlı olduğunu belirterek şunları aktardı:

"Birinci etken birliğin halkı kendi etrafında toplamayı sağlayabilmesidir. Hamas ve Fetih hareketlerinin sahip olduğu kitleden daha büyük bir kitle, anketlerde yüzde 30 ila yüzde 50 arasında gözüküyor, bunlar herhangi bir gruba bağlı değil. Bu kitle şu anda Filistin'in geldiği durumdan Fetih ve Hamas'ı sorumlu tutuyor. İkinci etken ise ulusal uzlaşıyı belirli grupların çıkarlarından üstün tutma. Eğer ulusal çıkarları üstün tutma konusunda başarılı olamazsa, partiler arası çekişmeler yayılır ve Hamas-Fetih hegemonyasını kırmada başarılı olamaz."

- "Birlik kilit öneme sahip"

Ramallah'taki "Meserat" Stratejik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Müdürü Hani el-Mısri ise Hamas ile Fetih iki hareket arasındaki ayrılığı derinleştiren keskin kutuplaşmayı kırmak için birliğin kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Merkezin internet sitesinde yayınlanan yazısında Mısri, bölünmüşlüğü ve Filistin'in yönetim sorununu ele aldı. Mısri, yazısında bu durumun "kutuplaşma ve bölünmüşlüğün yanı sıra halkı birleştirecek, halkın ulusal haklarını savunacak strateji ve vizyon eksikliğinden kaynaklanan çıkmazla" ilişkili olduğunu dile getirdi.

Birliğin başarı şansını değerlendiren Mısri, "Filistinlilerin yüzde 30 ila 50'si Hamas'ı ve Fetih'i desteklemiyor. Eğer bu kesim, kendi taleplerini karşılayacak, meselelerini müdafaa edecek yeni bir birlik ya da oluşum bulurlarsa onu güçlü şekilde destekleyecektir." ifadesini kullandı.

- Birliğin başarısı için izlemesi gereken bazı adımlar

Birliğin başarısının dar alanda manevra kabiliyetinde gizli olduğunu belirten Mısri, istenilen dengeyi sağlamak için söylem ve eylemlerinde, siyaset ve çeşitli meseleleri ele alışında yeni bir model sunmasının başarısına katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Ancak Mısri bunun bazı şartlara bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Öncelikle geçmiş tecrübelerden ders çıkarılması gerekiyor. Aksi taktirde seleflerinin kaderini paylaşacaklardır. İkinci olarak da bu birliğin sol görüşlü mü yoksa ulusal bir birlik mi olduğuna karar verilmeli" ifadesine yer verdi.

Üçüncü olarak bazı önemli ve hassas konularda somut bir eylem planının geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Mısri, "Mevcut Filistin denkleminden daha büyük bir pay almak için değil, bu denklemde temel bir fark oluşturmanın amaçlanması gerektiğinin" altını çizdi.











