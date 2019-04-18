BEYRUT (AA) - Uluslararası Kudüs Vakfı, Arap ülkelerinin Filistin davasına yönelik tutumlarının değiştiğini ve İsrail ile normalleşme süreci çerçevesinde esnediğini bildirdi.

Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı, işgal altındaki Kudüs kentiyle ilgili 2018 yılında yaşanan gelişmeleri ele alarak hazırladığı raporu başkent Beyrut'taki bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı.

Rapordaki verileri aktaran Vakfın Genel Müdürü Yasin Hammud, Arap ülkelerinin Filistin davasına olan yaklaşımına ilişkin "Filistin davasının, Arap ülkelerinin öncelikli meseleleri arasındaki yeri geriledi." dedi.

Arap ve İslam ülkelerine ABD'nin gündeme getirdiği "Yüzyılın Anlaşması"nın kabul edilmemesinin yanı sıra Filistinli gruplar arasındaki ulusal uzlaşı ile Filistin direnişinin desteklenmesi çağrısında bulunan Hammud, Arap ülkelerinin Filistin davasına yönelik pozisyonlarının İsrail ile normalleşme süreci çerçevesinde esnediğini de savundu.

Hammud, şunları söyledi:

"Körfez'deki Arap ülkelerinin geçen yıl Filistin davasına yönelik en bariz etkileşimi, İsrail ile normalleşmeye olan büyük açılımları ve işgal devleti çıkarlarını koruyan ABD'nin yönlendirmeleriyle uyumlu açıklamaları oldu."

Avrupa Birliği'nin geçen yıl Kudüs'teki bazı gelişmelere tepki verdiğini ancak İsrail ile ilişkilerini daha çok güçlendirdiğini dile getiren Hammud, ABD ile ilgili ise "ABD Başkanı Donald Trump, Filistin davasını tasfiye etme siyasetini tamamladı. Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme ve büyükelçiliğini oraya taşıma kararının ardından Filistinlilerin mali desteklerini hedef alan birtakım kararlar aldı." dedi.

- Mescid-i Aksa'ya baskınlar her geçen gün artıyor

Rapordaki verileri kamuoyuyla paylaşan Hammud, İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme yönündeki çabalarının artarak devam ettiğini ve Mescid-i Aksa ile kentin tarihi mahallelerine karşı tehditlerin derinleştiğine dikkati çekti.

Mescid-i Aksa'ya geçen yıl gerçekleştirilen baskınların önceki yıla oranla yüzde 16,3 artış gösterdiğini söyleyen Hammud, Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısının da 2018 yılında 29 bin 801'e ulaştığını belirtti.

Hammud, Aksa'yı 2018 yılında ziyaret eden turistlerin sayısında da yüzde 128 artış yaşandığını, ziyaretçi sayısının 663 bine ulaştığını ifade etti.

İsrail parlamentosu ile hükümetinden geçen yıl 5 üyenin 16 kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğine dikkati çeken Hammud, bunun 1967'den beri en yüksek rakamı oluşturduğunu vurguladı.

Hammud, İsrail makamlarının Filistinlileri Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırmak için bir yılda 176 karar çıkardığını, söz konusu kararların 13'ü genç kız olmak üzere 43 kadını kapsadığını belirtti.

İşgal güçlerinin sistematik yıkım uygulamalarına da hız verdiğine işaret eden Hammud, Tel Aviv yönetiminin 2018 yılında Kudüs kentinde 143 ev ve yapıyı yıktığı, Kudüs'te 24 Filistinliye evlerini kendi elleriyle yıktırdığını dile getirdi.

- Hristiyanlar da hedef alınıyor

İsrail'in Kudüs kentindeki ihlallerinin sadece Müslümanların kutsallarına yönelik olmadığını belirten Hammud, Hristiyanların Kudüs ve Batı Şeria'daki kutsallarının da aynı şekilde İsrail güçlerinin baskılarına maruz kaldığına dikkati çekti.

Hammud, İsrail güçlerinin geçen yıl Hristiyan din adamlarına birtakım saldırılarda bulunarak bazılarını gözaltına aldığını, işgal güçlerinin tüm bu ihlal ve uygulamalarına karşı Filistinlilerin direnişlerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.



