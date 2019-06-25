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"Filistin davası, satılacak bir mal değildir"

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan:- "Arap ülkelerimizi milyar dolarlarla kandırmaya çalışanların, Filistin başta olmak üzere Arap topraklarının parayla satın alınmayacağını bilmeleri gerek. Mirasımız, ahlakımız ve dinimiz, bize kabul edilemez bu tür tekliflere karşı birlik içinde güçlü ve onurlu olmamızı emrediyor"

25 Haziran 2019 Salı 15:07
"Filistin davası, satılacak bir mal değildir"

BEYRUT (AA) - Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, Filistin'e dayatılan "Yüzyılın Anlaşması"na karşı koymak için Arapların birlik olması gerektiğini belirtti.

Müftü Deryan, "Yüzyılın Anlaşması" ve Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" adlı çalıştaya tepki gösteren yazılı bir açıklama yayımladı.

Filistinli mültecilere bulundukları ülkelerde vatandaşlık verilmesi yönündeki düşüncelerini reddettiklerini vurgulayan Deryan, şunları kaydetti:

"Filistin davası, satılacak bir mal değildir. Bilakis Filistinli Arapların, acımasız düşman tarafından işgal edilmiş topraklarına geri dönme davasıdır. Arap ülkelerimizi milyar dolarlarla kandırmaya çalışanların, Filistin başta olmak üzere Arap topraklarının parayla satın alınmayacağını bilmeleri gerek. Mirasımız, ahlakımız ve dinimiz, bize kabul edilemez bu tür tekliflere karşı birlik içinde güçlü ve onurlu olmamızı emrediyor."

Bölge ülkelerine yönelik komploları Müslüman ve Hristiyan Araplar olarak reddettiklerini ifade eden Müftü Deryan, Arapların davası olan Filistin meselesinin ekonomik yatırımlarla değil gasp edilmiş hakların iadesiyle işleyecek bir mekanizmayla çözüme kavuşacağına işaret etti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde bugün başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere "boykot" çağrısı yapmıştı. Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:07
  1. Abdüllatif Deryan
  2. Lübnan
  3. yüzyılın anlaşması

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