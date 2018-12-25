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Filistin Büyükelçisi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa, haber kategorisinde "Filistin direnişinin sembolü genç" yaşam kategorisinde "Ali Dede ve kedisi" ve spor kategorisinde "Kupa coşkusu"nu tercih etti

25 Aralık 2018 Salı 14:07
Filistin Büyükelçisi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ankara'da Filistin Büyükelçiliği'nde oylamaya katılan Mustafa, AA foto muhabirlerinin yıl boyunca objektiflerine yansıyan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Oylamadaki fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Filistin Büyükelçisi, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

Mustafa, haber kategorisindeki tercihini "Filistin direnişinin sembolü genç" adlı kareden yana kullandı.

Gazze'ye ablukanın kaldırılması talebiyle düzenlenen protestoda, Mustafa Hassona'nın gözünden, bir elinde Filistin bayrağı diğer elinde sapanla bir Filistinli göstericinin görüldüğü fotoğrafa oy veren Mustafa, fotoğrafta "gencin elindeki sapanın İsrail'e karşı direnişi, Filistin bayrağının, partiler ve gruplar üzerinde Filistin vatanını" ifade etmesinin çok anlamlı olduğunu belirtti.

Mustafa, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" fotoğrafına oy vererek, fotoğrafta evi yanan çaresiz yaşlı adamın, "soğuk havada evsiz kalmasına rağmen kedisine gösterdiği şefkati çok insani bulduğunu" söyledi.

Spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" adlı fotoğrafını tercih eden Mustafa, bu karenin çekildiği Dünya Kupası'nın finalini canlı olarak Rusya'da statta izlediğini, "maçın sonunda yoğun yağmur nedeniyle göremediği kupa sevincini bu fotoğrafla yaşadığını" ifade etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:07
  1. AA
  2. Filistin'in Ankara Büyükelçisi

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