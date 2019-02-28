0553 313 94 23

Filistin BM’nin Gazze raporundan memnun

Filistin Devlet Başkanlığı: "Bu rapor, İsrail’in Kudüs dahil Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da halkımıza karşı savaş suçları işlediğini teyit ediyor" "Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden beklenen, işlenen bu suçlarla ilgili soruşturma başlatmasıdır. İsrail’in işlediği bu savaş suçlarından dolayı mahkum edilmesinin zamanı geldi. Böylece hiçbir devlet hukukun üstünde kalamaz"

28 Şubat 2019 Perşembe 17:27
Filistin BM’nin Gazze raporundan memnun

KUDÜS (AA) - Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonunun, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği yönündeki raporunu memnuniyetle karşıladı.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu rapor, İsrail’in Kudüs dahil Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da halkımıza karşı savaş suçları işlediğini teyit ediyor." denildi.

Hiçbir devletin hukukun üstünde olmadığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden beklenen, işlenen bu suçlarla ilgili soruşturma başlatmasıdır. İsrail’in işlediği bu savaş suçlarından dolayı mahkum edilmesinin zamanı geldi. Böylece hiçbir devlet hukukun üstünde kalamaz."

-BM’nin Gazze raporu

BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, bugün yayımladığı raporda, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurdu.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan 31 Aralık 2018'e kadarki dönemi içeren raporda, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler sırasında Filistinli sivillere kasten ateş açarak 189'unu şehit ettiği, 6 bin 100'ünü de yaraladığı belirtilerek, gösteriye katılan Filistinlilere ateş açan İsrail askerleri hakkında acilen soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Şehit edilen ve yaralanan sivillerin çoğunun İsrail güvenlik güçleri için "yakın bir tehdit" oluşturmadığı vurgulanan raporda, ayrıca 3 bin 98 Filistinli sivilin de şarapnel parçaları, plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla yaralandığı kaydedildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:27
  1. BM
  2. Filistin
  3. Gazze Şeridi
  4. İsrail
  5. işgal altındaki Batı Şeria

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hazine, Mart-Mayıs dönemi İç Borçlanma Stratejisi’ni açıkladı
    1. Hazine, Mart-Mayıs dönemi İç Borçlanma..
    2. Şenol Güneş'e şok tepki: Durma hemen..
    3. Askeri bölgede PKK’lı yakalandı
    4. Alanyalılar’dan Denizli İl Emniyet..
    5. Atakum Kaymakamı Nazlı’dan öğrencilere..
    6. New York borsası düşüşle açıldı
    7. Tarihte bugün neler oldu 28 Şubat | 28..
    8. Singapur Havayolları’nın uçağında..
    9. Göbekitepe konulu pul sergisi sunuldu
    10. Tahkim Kurulu’ndan Jahovic’e 1 maç..
    11. Kedinin sahibini yangından kurtarması
    12. ByLock kullanıcısı eski Danıştay..
    13. Çalıntı cep telefonları sahibine..
    14. Evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
    15. CHP yüzde 60 oy aldığı ilçede adaysız..
    16. Düzeltme
    17. Konyasporlu Jahovic'in cezasına indirim
    18. Babasının silahıyla oynadı, hayatını..
    19. Sahte içki davasında beraat
    20. İç borçlanma stratejisi (2)
    21. Bakan Selçuk, doğduğu ilçeyi ziyaret..
    22. Okulun kapıları çalındı
    23. Cebindeki paraları gerçek sanıp..
    24. 150 TL alışverişe sinema bileti hediye
    25. Belediye başkanına şantaj iddiasına..
    26. Özalp’de kök hücre ve kan bağışı..
    27. ESOGÜ Hastanesi’nde emeklilik töreni..
    28. Yılport Samsunspor’dan kadınlara..
    29. Senegal'de Sall yeniden cumhurbaşkanı..
    30. "Türkiye,AB ülkelerine hızlı tren..
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar