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Filistin Başbakanı yetkilerini Devlet Başkanı Abbas'a bıraktı

28 Ocak 2019 Pazartesi 11:59
Filistin Başbakanı yetkilerini Devlet Başkanı Abbas'a bıraktı

RAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi Merkez Komitesinin yeni hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almasının ardından, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, hükümet yönetimini Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın inisiyatifine bıraktı.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, Fetih Hareketi Merkez Komitesinin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki gruplar ile bağımsız kişilerden oluşacak yeni bir hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almasının ardından Başbakan Hamdallah'ın hükümet yönetimini Abbas'ın tasarrufuna bıraktığını belirtti.

Mahmud, Hamdallah'ın yeni bir hükümetin kurulması yönündeki tavsiye kararını da memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dün Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında gerçekleşen Merkez Komitesi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, yeni bir hükümetin kurulması ve aynı zamanda FKÖ bünyesindeki gruplarla bu konuda istişare yapmak üzere bir komitenin oluşturulması yönünde tavsiye kararı alındığı belirtilmişti.

Fetih Hareketi'nden bir yetkili de önceki gün hareketin, uzlaşı hükümetinin yerine yeni bir hükümet kurulması yönünde eğiliminin olduğunu, Fetih'ten yetkililerin başbakanlık için aday gösterildiğini açıklamış ancak bu kişilerin isimlerini zikretmemişti.

FKÖ, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Filistinlilerin tek meşru temsilcisi kabul ediliyor. FKÖ bünyesinde, Fetih ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) yanı sıra Filistin Kurtuluş Cephesi, Arap Kurtuluş Cephesi ve Filistin Halk Partisi gibi gruplar yer alıyor.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 11:59
  1. Fiistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
  2. Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah
  3. yeni hükümet

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