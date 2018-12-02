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"Filistin ayağa kalkana kadar elini tutmaya devam edeceğiz"

-Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık:"Bu ilaçlar Gazze'deki yaraların sarılmasına az da olsa merhem olacak" "Filistin ayağa kalkana ve buradaki kardeşlerimizin ihtiyaçları bitinceye kadar ellerini tutmaya devam edeceğiz"

02 Aralık 2018 Pazar 15:01
"Filistin ayağa kalkana kadar elini tutmaya devam edeceğiz"

NABLUS (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, kendi ayakları üzerine durabilecek seviyeye gelinceye kadar, Türkiye’nin Filistin'in elinden tutmaya devam edeceğini belirtti.

Türk Kızılayının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yapacağı 8,5 tonluk ilaç yardımı yola çıktı. Daha önce Türkiye'den gelen ve gerekli izinlerin alınması sırasında işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus şehrinde Filistin Kızılayı’na ait depoda tutulan ilaçlar tırlara yüklenerek Gazze'ye gönderildi.

İlaçların yüklenmesi sırasında Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık’ın yanı sıra, Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Türk Kızılayı Uluslararası Programlar Yöneticisi Selçuk Öztürk, Türk Kızılayı Filistin Delegasyonu Başkanı Yiğit Olçay ve Filistin Kızılayı yetkilileri hazır bulundu.

Türk Kızılayının yaptığı ilaç yardımına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kınık, Gazze’ye uygulanan ablukanın en çok sağlık sektörü üzerinde olumsuz etkisi olduğunu dile getirdi.

Kınık, Gazze’de 400’ü aşkın kalemde ilaç bulunamadığını ve bu nedenle bölgedeki hastaların tedavisinde güçlük yaşandığını aktardı.

Türk Kızılayının Gazze’ye yolladığı ilaçların türlerini, Filistin Kızılayı’nın kendilerine verdiği ihtiyaç listesine göre belirlediklerini dile getiren Kınık, sevkiyat için İsrail makamlarından alınan gerekli izinler sebebiyle sürecin uzadığını ifade etti.

- "Gazze’deki ilaç ihtiyacına az da olsa merhem olacak”

Gazze’de 30 Mart’tan bu yana devam eden ve İsrail güçlerinin 220’den fazla Filistinliyi şehit ettiği binlercesini de yaraladığı Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin ardından yaşanan insani drama dikkati çeken Kınık, şöyle devam etti:

"Son gerginliğin ardından Gazze’deki yaralı sayısında ciddi bir artış var ve pek çok yaralı kardeşimiz hastanelerde tedavi oluyorlar. Bu nedenle de ilaç ihtiyacı artmış durumda. Bu ilaçlar oradaki yaraların sarılmasına az da olsa merhem olacak."

Türk Kızılayının İsrail’in saldırıları nedeniyle zarar gören Gazze’deki birçok hastanenin onarılmasına destek olduğunu ve tıbbi cihaz yardımında bulunduğunu da hatırlatan Kınık, "Filistin ve Filistin Kızılayı ile olan ilişkilerimiz bizim için öncelikli ve stratejiktir. Hem milletimizin, hem devletimizin yanı sıra Kızılayımızın Filistin’e ve bu coğrafyaya teveccühü çok fazla. Filistin ayağa kalkana ve buradaki kardeşlerimizin ihtiyaçları bitinceye kadar ellerini tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nablus'tan yola çıkan yardımın bugün Gazze'ye ulaşması bekleniyor. Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık ve beraberindeki heyet, yardımla birlikte Gazze'ye giderek ilaçları Gazze'deki Sağlık Bakanlığına teslim edecek. İlaçlar, bölgedeki hastanelerin 12 kalemde en az 6 aylık ihtiyacını karşılayacak.





Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 15:01
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. Türk Kızılayı
  4. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık

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