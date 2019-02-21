0553 313 94 23

Filistin Alimler Birliği'nden Kudüs ve Aksa için seferberlik çağrısı

Filistin Alimler Birliği:"İşgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'da süregelen ihlaller bütün semavi dinlere ve uluslararası hukuka aykırıdır"

21 Şubat 2019 Perşembe 22:56
Filistin Alimler Birliği'nden Kudüs ve Aksa için seferberlik çağrısı

GAZZE (AA) - Filistin Alimler Birliği, İsrail'in ihlallerine karşı Kudüs ve Mescid-i Aksa için seferberlik çağrısında bulundu.

Filistin Alimler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'da süregelen ihlaller bütün semavi dinlere ve uluslararası hukuka aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.

Filistinlilere Aksa'daki nöbetlerinde destek verilmesi ve direnişlerinin güçlendirilmesi çağrısı yapılan açıklamada, İslam ümmeti alimlerinden Aksa için seferberlik ilan etmeleri istendi.

Bu kapsamda tüm kaynakların İsrail'e karşı mücadelenin hizmetine sunulması gerektiği belirtildi.

İsrail'le normalleşme sürecinin derhal durdurulmasını isteyen Birlik, dini, hukuki ve medya kuruluşlarını da İsrail'in işlediği suçları uluslararası ve bölgesel platformlara taşımaya çağırdı.

Mescid-i Aksa'daki son gerginlik, İsrail güçlerinin pazar günü 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi salı akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 22:56
  1. İsrail
  2. Mescidi Aksa
  3. rahmet kapısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade..
    3. TİKA’dan Kerkük’te yanan tarihi..
    4. Adana Bilim ve Teknoloji..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Şubat 2019
    6. Sarı Yelekliler'e kötü haber!..
    7. Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika sağlık..
    8. Traktör otomobille çarpıştı: 1 ölü
    9. Başkan Özakcan’ı Kocagür’de kırat..
    10. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    11. ABD'li aktör Smollett 100 bin dolar..
    12. Ersun Yanal: “Elendiğimiz için üzgünüz”
    13. UEFA Avrupa Ligi: Benfica: 0 -..
    14. Tendürek Geçidi'nde tır bariyere..
    15. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    16. TBMM Genel Kurulu
    17. Kitaplarda ve dergilerde KDV’yi..
    18. Sergey Semak: "Oyuncularım çok iyi..
    19. Bakan Soylu: "HDP’nin ön sıralarında..
    20. Ergin Ataman: “Olympiakos karşısında..
    21. Kestutis Kemzura: “Anadolu Efes maçı..
    22. Suriye’de patlama: En az 20 ölü
    23. Kitap ve dergilerde KDV’yi sıfırlayan..
    24. İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan..
    25. Ekonomide düzenlemeler içeren kanun..
    26. GÜNCELLEME- Münbiç'ten Cerablus'a..
    27. Pence, Guaido'ya destek için..
    28. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası..
    29. Kayınvalidesini tüfekle yaraladı
    30. Ekonomide düzenlemeler içeren kanun..
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi