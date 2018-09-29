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Filistin, ABD'yi şikayet etti

Terör devleti İsrail'in baskılarına boyun eğmeyen Filistin, Amerika Birleşik Devletleri'ni Adalet Divanı'na şikayet etti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:54
Filistin, ABD'yi şikayet etti

Filistin, ABD'yi uluslararası anlaşmaya uymadığı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) şikayet etti.

Merkezi Lahey'de bulunan UAD'den yapılan yazılı açıklamada, Filistinin, ABD'nin uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğini ve ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'ten çekmesi için mahkemenin karar alması talebinde bulunduğu belirtildi.

Gerekçe: Viyana Anlaşması'na aykırı

Açıklamada, Filistinin, ABD'nin Kudüs'e Büyükelçiliği açmasının 18 Nisan 1961'de yapılan Viyana Anlaşması'na aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuruda bulunduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle açılmıştı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 12:54
  1. Filistin
  2. ABD
  3. Uluslararası Adalet Divanı

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