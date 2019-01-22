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Filipinler'in Cotabato şehrinde Moro zaferi

Moroların referandumunda kritik önemdeki Cotabato şehrinde "evet" çıkması Moro Müslümanlarını sevince boğdu- Şehirde 22.00-04.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen yüzlerce kişi araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı

22 Ocak 2019 Salı 18:44
Filipinler'in Cotabato şehrinde Moro zaferi

COTABATO CITY (AA) - Filipinler’in güneyinde yaşayan Morolara daha kapsamlı bir özerklik sağlanmasına imkan tanıyan referandumdan Cotobato şehrinde "evet" çıkması Moro Müslümanlarını sevince boğdu.

Maguindanao, Lanao Del Sur, bölgedeki adalar Basilan, Tawi-tawi ve Sulu ile mevcut özerk bünyede yer almayan Cotabato ve Isabela şehirlerinde dün yapılan referandumda seçmenlere mevcut "Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi'nden (ARMM) yeni kurulacak Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi’ne (BARMM) dahil olmak ister misiniz?" sorusu yöneltildi.

Cotabato Seçim Komisyonunun (CPBOC) açıkladığı verilere göre, oy sayımının tamamlandığı şehirde 36 bin 682 "evet", 24 bin 994 "hayır" oyu çıktı.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından Moro Müslümanları sevinç gösterileri düzenledi. Şehirde 22.00-04.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen genç, yaşlı, kadın, erkek yüzlerce kişi araçlarıyla oluşturduğu konvoyla şehir turu attı.

Mevcut özerk bünyede yer almayan Cotabato, kampanya boyunca kritik noktalar arasında gösterilmişti. Cotabato Belediye Başkanı Cynthia Guiani-Sayadi, kampanya sürecinde "hayır" kanadında yer almıştı.

- Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin temmuz sonunda imzaladığı Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artırılmasını öngörüyor.

Yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin başkenti Cotabato şehri olacak.

Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.

Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarını çıkarıp yönetimini sağlayacak.

Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 18:44
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