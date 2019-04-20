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Filipinler'den eğitim için Kastamonu'ya gelecekler

Yükseköğretim Kurulu ile Filipinler Yükseköğretim Kurulu arasındaki iş birliği kapsamında Filipinler'den 10 öğrenci, Kastamonu'da eğitim görecek

20 Nisan 2019 Cumartesi 20:29
Filipinler'den eğitim için Kastamonu'ya gelecekler

KASTAMONU (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Filipinler Yükseköğretim Kurulu (CHED) arasında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında, Filipinli öğrenciler Kastamonu'ya gelecek.

YÖK ile CHED arasındaki iş birliği çerçevesinde Filipinler Mindanao Devlet Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesine (KÜ) 10 öğrenci gönderecek.

Filipinler Mindanao Devlet Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Renato S. Pacaldo, iş birliği kapsamında KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Rektör Aydın, burada yaptığı açıklamada, Mindanao bölgesi Marawi kentinden ilk olarak 10 öğrencinin 2020 yılından itibaren Kastamonu'ya geleceğini söyledi.

Prof. Dr. Seyit Aydın, "Filipinler Yükseköğretim Kurulunun talebi, bu kontenjanların, bu çalışmanın, bu anlaşmanın tamamen Kastamonu Üniversitesi üzerinden yürütülmesiydi. Yükseköğretim Kurulu da bu yönde zaten kabul ve niyetini beyan etti. O manada çalışmalar inşallah Kastamonu Üniversitesi üzerinden yürüyecektir. Başka üniversitelerimizin devreye girmesi gerektiği zaman ona da açığız ve karşı tarafta da inşallah o tür açılmalar olacaktır." dedi.

Filipinler'de başka üniversitelerle irtibat kurma talebi olduğunu da anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"İslami bilimlerle alakalı yeni projelerimiz var, onlar da hayata geçecek ve diğer bilim sahalarında da inşallah faaliyetlerimiz devam ediyor, edecek. Kastamonu Üniversitesi olarak Filipinler'de Tropikal Araştırma Merkezi kurduk. O araştırma merkezi bünyesinde 9 proje kabul edildi. Bu projeleri Mindanao Devlet Üniversitesi ile ortak yürüteceğiz."

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 20:29
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