Filipinler'den Amerika ile savunma anlaşması açıklaması

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Filipinler ile ABD arasında 1951'de imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın belirsiz kalması halinde bir kargaşa yaşanabileceği uyarısında bulundu.

CNN Philippines'in haberine göre, Lorenzana yaptığı açıklamada, "Filipinler ile ABD arasındaki Karşılıklı Savunma Anlaşmasının (MDT) belirsizliğinin caydırıcı olacağına inanmıyorum. Aslında bir kriz sırasında karışıklığa ve kaosa neden olacak. Gerçek şu ki, güvenlik ortamı artık MDT'nin yazıldığı dönemin iki kutuplu güvenlik yapısından çok daha karmaşık ve son derece farklı." değerlendirmesinde bulundu.

Olası bir kriz anında kaosa ve karışıklığa neden olabilecek belirsizlikleri gidermek için anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Lorenzana, söz konusu anlaşma ile Filipinler'in, ABD ile Çin arasında Güney Çin Denizi konusunda artan gerilimin ortasında kalacağını söyledi.

"Filipinler kimseyle uyuşmazlık içinde değil ve gelecekte de kimseyle çatışma halinde olmayacak." ifadesini kullan Lorenzana, Güney Çin Denizi'nden donanma gemilerinin geçişini artıran ABD'nin, sıcak bir çatışmaya girme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve böyle bir durumda MDT uyarınca, Filipinler'in de otomatik olarak çatışmaya dahil olacağı uyarısını yaptı.

Lorenzana, "Beni endişelendiren güvence eksikliği değil, istemediğimiz bir çatışmaya dahil olmak." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen hafta Filipinler ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, "Çin'in Güney Çin Denizi'nde ada inşası ve askeri faaliyetleri, egemenliğinizi, güvenliğinizi, dolayısıyla ekonomik geçim kaynağınızı tehdit ediyor, aynı zamanda ABD'ninkini de." diye konuşmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin'i Güney Çin Denizi'nde "tehdit" olarak nitelemesine tepki göstermişti.

- Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang Sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.











