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Filipinler'deki uyuşturucu operasyonlarında öldürülenlerin sayısı 5 bine dayandı

Ülkede uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 113 binden fazla operasyonda 4 bin 999 şüpheli öldürüldü

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:39
Filipinler'deki uyuşturucu operasyonlarında öldürülenlerin sayısı 5 bine dayandı

Filipinler'de, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda öldürülen şüpheli sayısı 5 bine dayandı.

Ulusal basının hükümet verilerine dayandırdığı haberlere göre, 1 Temmuz 2016 ile 1 Ekim 2018 arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik birimleri 113 bin 570 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda şimdiye kadar 4 bin 999 şüpheli öldürülürken, 80'den fazla güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Ayrıca uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle aynı dönemde 500'den fazlası kamu görevlisi olmak üzere 161 bin 584'ü aşkın kişi tutuklandı.

- İnsan hakları örgütleri, Duterte hükümetini suçluyor

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini açıklamıştı. Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:39
  1. Filipinler
  2. uyuşturucu
  3. uyuşturucuyla mücadele

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