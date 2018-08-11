Filipinler'deki Moro Müslümanlarından Türkiye ve İHH'ya teşekkür mesajı

Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri Hacı Murad İbrahim, Bangsamoro Organik Yasası'nın Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından imzalanmasının ardından Moro Barış Süreci İzleme Heyeti Üyesi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na gönderdiği mektupla teşekkür etti.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, İHH Başkanı Bülent Yıldırım, Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç ve çalışanlara Moro Müslümanları için yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür edilen mektupta, ayrıca Türk hükümetine ve Türkiye Müslümanlarına da desteklerinden ötürü müteşekkir olunduğunu belirtildi.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri Hacı Murad İbrahim'in mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"İHH'dan bize ve tüm Moro Müslümanlarına sürekli olarak yaptığınız dualar ve yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Türkiye hükümetine, devlet kurumlarına, diğer STK'lara ve genel olarak Türkiye Müslümanlarına müteşekkiriz. Sizin destekleriniz sayesinde mücadelemiz, şu an ulaştığımız noktaya gelmemize katkı sağladı. Lütfen mücadelemizin ileriki aşamasında ve milletimizin yeniden inşa sürecinde yardım ve dualarınızla bizleri desteklemeye devam edin. Önümüzdeki sürecin daha önceki aşamalardan daha kolay olmayacağının farkındayız. Bu nedenle desteklerinizin sürmesine ihtiyacımız var. Bugüne kadar yaptığınız tüm yardımlardan dolayı Allah sizden razı olsun. Teşekkür ve selam ile."

İHH'NIN BARIŞ SÜRECİNDEKİ ROLÜ

Filipinler'de 40 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş bölgedeki Müslümanlara geniş haklar tanıyan anlaşmanın 2014 yılında İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da denetiminde imzalanmasıyla resmen son bulmuştu. İzleme Heyeti, Filipinler Devleti ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi arasında devam eden müzakere sürecini çok yakından takip ederek anlaşmanın hayata geçirilmesi için büyük çaba sarfetmiş ve bunun sonucunda anlaşma, Filipin Devleti ve Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmişti.

Beş üyeden oluşan izleme heyetinde eski Avrupa Birliği Büyükelçisi Alistair MacDonald, İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç, Asya Vakfı'ndan Steven Rood, Gaston Z Ortigas'dan Karen Tanyada ve UNYPAD'dan Rahip Kuthdo bulunuyor.

Ülkede, 26 Temmuz 2018'de Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından, Bangsamoro Organik Yasası (BOL) adı verilen özerklik yasası onaylanarak yarım yüzyıla yayılan, 120 bin kişinin hayatını kaybettiği ihtilafa nokta konulmuştu.

İHH 1996'DAN BU YANA BÖLGEDE

İHH İnsani Yardım Vakfı,Moro'daki çalışmalarına 1996 yılından bu yana devam ediyor. İHH, bölgede; insani yardım, acil yardım,insani diplomasi ve kalıcı eserler gibi birçok alanda faaliyet yürütüyor. Bugüne kadar İHH, bölgede hayırseverlerin destekleriyle, acil yardım çalışmaları kapsamında 140 bin 590 kişiye gıda, ramazan çalışmaları kapsamında 112 bin 775 kişiye kumanya paketi, kurban organizasyonu kapsamında 4 bin 510 kişiye et ve fitre dağıtımları kapsamında 11 bin 520 aileye nakdi yardım ulaştırdı. İHH, ayrıca bölgede kalıcı eser inşası kapsamında okul, cami, mutfak ve yetimhane çalışmalarını sürdürüyor.