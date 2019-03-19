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Filipinler'deki kızamık salgını

Ülke genelinde yıl başından 14 Mart'a kadar kızamık salgını nedeniyle 315 kişi hayatını kaybetti- 1 Ocak-14 Mart tarihlerinde ülkede 21 bin 396 kızamık vakası görüldü

19 Mart 2019 Salı 19:12
Filipinler'deki kızamık salgını

ANKARA (AA) - Filipinler'deki kızamık salgınında, yıl başından 14 Mart'a kadar 315 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Filipinler'deki kızamık salgınına ilişkin hazırlanan durum raporunda, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle 1 Ocak-14 Mart tarihlerinde 315 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu süreçte ülkede kaydedilen kızamık vakalarının sayısının 21 bin 396'ya yükseldiği aktarılan raporda, geçen yılın aynı döneminde ise görülen vakaların, 4 bin 417 olduğu hatırlatıldı.

Ülkede kızamık vakalarının yüzde 54'ünün 5 yaşın altındaki çocuklarda görüldüğüne işaret edilen raporda, kızamığa yakalanan kişilerin yüzde 53'ünün erkek olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca, Filipinler'de 2018 yılının tamamında görülen kızamık vakalarının sayısının 21 bin 812 olduğu ve salgın nedeniyle 202 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Kızılhaç, geçen hafta, salgının devam ettiği ülkede, 5 yaşın altında tahmini 3,7 milyon çocuğun risk altında olduğu uyarısında bulunmuştu.

Filipinler Kızılhaç Başkanı Richard Gordon, ülkede yüzde 100 aşılama oranına ulaşmayı hedeflediklerini ifade etmişti.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay ebeveynlere çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulunmuştu.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 19:12
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