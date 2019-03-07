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Filipinler'deki kızamık salgını

Ülke genelinde yıl başından bu yana kızamık salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 261'e yükseldi

07 Mart 2019 Perşembe 13:51
Filipinler'deki kızamık salgını

ANKARA (AA) - Filipinler'de görülen kızamık salgınında yıl başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 261'e yükseldi.

"ReliefWeb" sitesinde yer alan habere göre, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Filipinler genelinde kızamık salgını nedeniyle yıl başından bu yana 261 kişinin hayatını kaybettiği ve bunlardan çoğunun 5 yaş altı çocuklar olduğunu belirtti.

Filipinler Kızılhaç Başkanı Richard Gordon, ülkede artan kızamık salgını nedeniyle yaklaşık 2,6 milyon çocuğun risk altında olabileceği uyarısında bulundu.

Gordon, 2 milyon Kızılhaç gönüllüsünün, ülkedeki aşısız çocukların tamamına ulaşmak için kapı kapı, mahalle mahalle dolaştığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı verileri, 2 Mart itibarıyla ülkede bu yıl görülen kızamık vakalarının sayısının 16 bin 349 olduğunu ortaya koydu.

Yetkililer, kızamık vakalarının daha da artmasından endişe ediyor.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay salgın nedeniyle uyarılarda bulunarak ebeveynlere, çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulunmuştu.

Ülkede kızamık aşısı olmayan yaklaşık 2,4 milyon çocuğun risk grubunda yer aldığı ifade edilmişti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:51
  1. Filipinler
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