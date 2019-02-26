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Filipinler'deki kızamık salgını

Ülke genelinde yılın başından bu yana kızamık salgınında 203 kişi yaşamını yitirdi

26 Şubat 2019 Salı 21:42
Filipinler'deki kızamık salgını

ANKARA (AA) - Filipinler'de kızamık salgınında, yılın başından bu yana 203 kişi hayatını kaybetti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) "ReliefWeb" sitesinde yer alan açıklamada, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle yılın başından bu yana 203 kişinin yaşamını yitirdiği, vaka sayısının da 12 bin 736 olduğu kaydedildi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, salgın nedeniyle uyarılarda bulunarak, ebeveynlere, çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulunmuştu.

Ülkede kızamık aşısı olmayan yaklaşık 2,4 milyon çocuğun risk grubunda yer aldığı ifade edilmişti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.




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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 21:42
  1. Filipinler
  2. Kızamık
  3. salgın

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