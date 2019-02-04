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Filipinler'deki kilise saldırısı

Jolo bölgesinde bir kilisedeki pazar ayini sırasında meydana gelen iki ayrı bombalı saldırıyla ilgisi olmakla suçlanan 5 kişi, güvenlik güçlerinin operasyonlarında teslim oldu

04 Şubat 2019 Pazartesi 18:45
Filipinler'deki kilise saldırısı

ANKARA (AA) - Filipinler'de, 27 Ocak'ta bir Katolik kiliseyi hedef alan iki ayrı bombalı saldırının arkasında olmakla suçlanan 5 şüpheli ele geçirildi.

CNN Philippines'in haberine göre, Filipinler Emniyet Genel Müdürü Oscar Albayalde, Jolo bölgesinde bir kilisedeki pazar ayini sırasında meydana gelen, 23 kişinin öldüğü ve yaklaşık 100 kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı saldırıya ilişkin düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin ele geçirildiğini söyledi.

Albayalde, şüphelilerin, operasyonda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği açıklanan Endonezyalı çift ile iş birliği yaptıklarından şüphelenilen söz konusu 5 kişinin, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütünün "Ajang Ajang" isimli destek kolunun üyeleri olduğunu belirten Albayalde, şüphelilerin, çok sayıda cinayet ve cinayet teşebbüsüyle suçlanacağını belirtti.

Albayalde, güvenilik güçlerinin operasyonlarıyla teslim olmaya zorlanan ve ardından gözaltına alınan bu kişiler arasında, saldırıyı planlamak ve finanse etmekle suçlanan Ebu Seyyaf terör örgütünün elebaşlarından Hatib Hajan Sawadjaan'a yakınlığıyla bilinen "Kammah" lakaplı Kammah L. Pae ve saldırıyı gerçekleştiren çifte eşlik eden kişinin de olduğunu bildirdi.

Kammah'ın saldırıyla ilişkisi olduğu iddialarını kabul etmediği bildirildi.

Albayalde, böylece, kilise saldırısından sorumlu olduğu sanılan 22 Ebu Seyyaf üyesinden teslim olan 5'nin ve saldırıyı gerçekleştiren intihar bombacısı çiftin yanı sıra, 1 kişinin öldürüldüğünü ve 14 şüphelinin ise hala arandığını ifade etti.

Jolo bölgesinde bir Katolik kilisesini 27 Ocak'ta hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 23 kişi hayatını kaybetmiş, 100'e yakın kişi yaralanmıştı.

Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, 1 Şubat'ta, 27 Ocak'ta Jolo bölgesindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırının arkasında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütünün yönlendirdiği ve yardım ettiği intihar bombacısı Endonezyalı bir çiftin olduğunu bildirmişti.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 2 Şubat'ta, söz konusu Endonezyalı çiftin kimlik bilgilerinin teyit edilmesini beklediklerini açıklamıştı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.



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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 18:45
  1. Filipinler
  2. Kilise Saldırısı

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