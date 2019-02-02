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Filipinler'deki kilise saldırısı

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filipinler'de bir Katolik kiliseyi hedef alan bombalı saldırıların arkasında olduğu belirtilen Endonezyalı çifte ilişkin kimlik bilgilerinin henüz kendilerine ulaşmadığını belirtti

02 Şubat 2019 Cumartesi 08:11
Filipinler'deki kilise saldırısı

CAKARTA (AA) - Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 27 Ocak'ta Filipinler’in Jolo bölgesinde bir Katolik kiliseyi hedef alan iki ayrı bombalı saldırının arkasında olduğu belirtilen Endonezyalı çiftin kimlik bilgilerinin teyit edilmesini beklediklerini açıkladı.

Marsudi, bir etkinlik için gittiği Padang kentinde yaptığı açıklamada, Filipinler'de kiliseye düzenlenen bombalı saldırıların faillerinin Endonezyalı olduğuna ilişkin basında dün çıkan haberler üzerine Filipinli yetkililerle görüştüğünü ancak şu ana kadar kimlik bilgileri hakkında kendilerine bir bilgi ulaşmadığını bildirdi.

Filipinli yetkililer ile görüşmesinde olay ile ilgili soruşturma ve kimlik tespiti çalışmaları sürecinin devam ettiği bilgisini edindiğini aktaran Marsudi, halen kimlik tespiti sonuçlarını beklediklerini söyledi.

Marsudi, bu konuda Filipinli yetkililerle tekrar iletişime geçeceğini kaydetti.

Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, dün yaptığı açıklamada, kiliseyi hedef alan iki ayrı bombalı saldırının arkasında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütünün yönlendirdiği ve yardım ettiği intihar bombacısı Endonezyalı bir çiftin olduğunu bildirmişti.

Jolo bölgesinde bir Katolik kilisesini 27 Ocak'ta hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.



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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 08:11
  1. Endonezya
  2. Filipinler
  3. Jolo
  4. Kilise Saldırısı
  5. Retno Marsudi

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