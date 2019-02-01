0553 313 94 23

Filipinler'deki kilise saldırısı

Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, 27 Ocak'ta bir Katolik kilisesini hedef alan bombalı saldırıların arkasında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütünün yönlendirdiği Endonezyalı bir çift olduğunu açıkladı

01 Şubat 2019 Cuma 18:41
Filipinler'deki kilise saldırısı

ANKARA (AA) - Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, geçen pazar günü Jolo bölgesindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırının arkasında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütünün yönlendirdiği ve yardım ettiği intihar bombacısı Endonezyalı bir çiftin olduğunu bildirdi.

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News'te yer alan habere göre, Ano, yaptığı açıklamada, kilisedeki pazar ayini sırasında meydana gelen bombalı saldırının arkasında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Endonezyalı bir adam ve eşi olduğunu belirtti.

"Saldırıdan gerçekten sorumlu olanların Endonezyalı intihar bombacıları olduğunu" dile getiren Ano, ancak saldırı öncesinde hedefi belirleyen, keşif ve gözlem yapan, saldırganları yönlendiren ve çifti kiliseye getirenin, Ebu Seyyaf örgütü olduğunu ifade etti.

Ano, ayrıca, söz konusu bombalı saldırıların, terör örgütü Ebu Seyyaf'ın bir "projesi" olduğunu kendisine bildiren kaynaklar olduğunu sözlerine ekledi.

CNN Philippines'te yer alan haberde de Ano'nun, "(Saldırıyı gerçekleştirenlerin) Endonezyalılar olduğundan eminim." sözlerine yer verildi.

Jolo bölgesinde bir Katolik kilisesini 27 Ocak'ta hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, saldırının ardından yaptığı açıklamada, Filipinler hükümetinin, "terör eylemi" olarak nitelendirdiği saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirterek, "Her bir katil adalet önüne çıkarılıp demir parmaklıklar ardına konulana kadar bu alçakça suçun arkasındaki acımasız failleri dünyanın öbür ucuna kadar da olsa takip edeceğiz. Kanunlar, bu faillere merhamet göstermeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Görgü tanıkları, kilisenin içinde gerçekleşen ilk patlama üzerine içeridekilerin panikle girişe doğru kaçtığını, ikinci patlamanın ise bir dakika arayla, dışarıdaki emniyet güçlerinin patlamaya müdahale etmek için içeriye yöneldiği esnada, kilisenin ana girişi yakınında meydana geldiğini aktarmıştı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 18:41
  1. Filipinler
  2. Kiliseye saldırı
  3. terör örgütü DEAŞ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Asya Kupası finalinde Katar, Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
    1. 2019 Asya Kupası finalinde Katar,..
    2. Japonya'yı mağlup eden Katar, BAE'de..
    3. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    4. Kocaeli'de işçi servisi ile hafif..
    5. Kocaeli'de otomobil dereye devrildi: 3..
    6. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    7. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    8. Borsada endekslerin değişimi
    9. FETÖ'nün "gaybubet" evini taşırken..
    10. Borsada işlem hacmi sıralaması
    11. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    12. Cuma namazında imam hutbedeyken camiyi..
    13. Filipinler'deki kilise saldırısı
    14. Rus heyeti, Ankara'da Suriye..
    15. Borsada günlük işlemler (2)
    16. Borsada günlük işlemler (1)
    17. Yerel seçim öncesi HDP'den 'ittifak'..
    18. Bolu'daki FETÖ/PDY davalarında karar
    19. TRT World Fellowship Programı için..
    20. Eşcinsellerin şehit ettiği İslam alimi..
    Fehmi Koru'dan tepki çekecek FETÖ çıkışı!
    Fehmi Koru'dan tepki çekecek FETÖ çıkışı!
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı