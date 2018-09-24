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Filipinler'deki heyelanlarda ölü sayısı 98'e çıktı

Cebu bölgesinde Mangkhut tayfununun sebep olduğu aşırı yağışların yol açtığı heyelanlarda ölenlerin sayısı 98'e yükseldi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:40
Filipinler'deki heyelanlarda ölü sayısı 98'e çıktı

Şinhua'nın haberine göre, son 8 günde meydana gelen heyelanlarda toprak altında kalan 98 kişinin cesedine ulaşıldı.

Cebu bölgesinde 4 gün önce yaşanan heyelanda, 49 kişinin cesedine ulaşıldığı, kayıp olan yaklaşık 30 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 98'E YÜKSELDİ

Banguet eyaletindeki Itogon kasabasında faaliyet gösteren bir altın madeninde 8 gün önceki heyelanda da toprak altından çıkartılan ceset sayısının 49 olduğu belirtildi.

Böylece heyelanlarda ölenlerin sayısı 98'e yükselmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

Filipinler'in kuzey kıyılarını geçen hafta etkisi altına alan Mangkhut tayfununda 81 kişi hayatını kaybetmişti. İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan tayfunun hızı, pazar günü 100 kilometreye kadar düşerek Filipinler'deki etkisini yitirmişti.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 10:40
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