Filipinler'deki depremde ölü sayısı 16'ya yükseldi

ANKARA (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Strait Times gazetesinde yer alan habere göre, dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sırasında Pampanga eyaletinin Porac kentindeki dört katlı bir alışveriş merkezinin çökmesinin ardından enkazda yapılan arama sırasında 5 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısı 16'ya yükseldi.

Enkazdan 7 kişinin de canlı kurtarıldığı ifade edilirken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Filipinler'de dün de başkent Manila'nın 100 kilometre kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde bir alışveriş merkezi çökmüş, havalanı dahil çok sayıda binada hasar oluşmuştu.



Ülkede bu sabah 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Filipinler'in doğusundaki Samar Adası'nın batısı olan depremin yerin 70 kilometre altında kaydedildiğini açıklamıştı. Depremin can kaybına veya maddi hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.









