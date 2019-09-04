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Filipinler'de yüzlerce mahkumu serbest bırakan müdür görevinden alındı

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:32
Filipinler'de yüzlerce mahkumu serbest bırakan müdür görevinden alındı

ANKARA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, "iyi hal gerekçesiyle" yüzlerce mahkumu serbest bırakması üzerine Ceza İnfaz Kurumları Genel Müdürü Nicanor Fealdon'un işine son verdi.

Duterte, düzenlediği basın toplantısında, tecavüz ve uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyenler dahil yüzlerce mahkumun "iyi hal gerekçesiyle" serbest bırakılmasına halkın tepki göstermesi üzerine Ceza İnfaz Kurumları Genel Müdürü Fealdon'un görevine son verdiğini bildirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Fealdon'un 214 sayılı kanun maddesi uyarınca ceza alan hükümlülerin serbest bırakılmasının durdurulması emrine uymadığını söyledi.

Duterte, kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana bin 700 hükümlünün salıverildiğini ifade etti.

Haberde, iki öğrenciyi öldürmekten hüküm giyen eski belediye başkanın serbest bırakılması ihtimalinin doğması üzerine tahliyelerin ülke çapında tepki çektiğine işaret edildi.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:32
  1. Filipinler
  2. Rodrigo Duterte

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