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Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 46 siyasetçiyi yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olmakla suçladı

14 Mart 2019 Perşembe 20:45
Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele

MANILA (AA) - Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 46 siyasetçiyi uyuşturucu ticaretine karışmakla suçladı.

Duterte, televizyondan yayınlanan barış ve nizam konulu toplantıda, uyuşturucu işine karıştığını söylediği, aralarında 3 milletvekilinin de olduğu 46 siyasetçinin adını açıkladı.

Bu kişilerle ilgili soruşturmaların sürdüğünü belirten Duterte, "narkotik listeyi" hazırlayan devlet kurumlarına güvendiğini söyledi.

Duterte, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığının (DILG), belediye başkan yardımcısından milletvekiline, hükümetin çeşitli kademelerinde yer alan bu siyasetçilere yönelik ağır suistimal, ağır ihmal ve diğer suçlamalarla Ombudsmanlık Ofisine idari şikayetlerde bulunduğunu ifade etti.

Karapara Aklamayla Mücadele Konseyi ve devlet başkanlığına bağlı yolsuzlukla mücadele komisyonunun, haklarında kamu davası açmak için bu siyasetçilerle ilgili bilgi topladığını bildiren Duterte, uyuşturucu işine karışmakla suçlanan diğer resmi görevlilerin adını iddialar kesinleşene kadar açıklamama kararı aldığını belirtti.

Bu arada siyasetçilerden birçoğunun, ülkede mayısta yapılması planlanan seçimlerde aday olduğu kaydedildi.

CNN Philippines'in haberine göre, DILG'den üst düzey bir yetkili, narkotik listenin ilgili dört kurumun tamamı tarafından onaylanması gerektiğini, aksi halde isimleri listeden kaldıracaklarını söyledi.

- İnsan hakları örgütleri, Duterte hükümetini suçluyor

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Hükümet verileri, 1 Temmuz 2016 ile 1 Ekim 2018 arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik birimlerinin 113 bin 570 operasyon düzenlendiğini ve operasyonlarda 4 bin 999 şüpheli öldürülürken, 80'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu.

Ayrıca uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle aynı dönemde 500'den fazlası kamu görevlisi olmak üzere 161 bin 584'ü aşkın kişi tutuklanmıştı.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini açıklamıştı. Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 20:45
  1. Filipinler
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