Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele

BBC'nin haberine göre, mahkeme, 2017'de Kian Delos Santos isimli gencin ölümden sorumlu tutulan 3 polisi, 40 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Yargıç Roldolfo Azucena, kararını açıklarken, "Uygar bir toplumda 'önce ateş et sonra düşün' şeklinde bir tutumu desteklemek mümkün değildir. Cinayet ve adam öldürme kanun koruyuculuğun işlevi değildir. Toplumda huzurun bedeli insan hayatı olamaz." dedi.

Geçen yıl ağustos ayında, 17 yaşında bir öğrenci olan Santos’un, hükümetin başlattığı “uyuşturucu savaşı" kapsamında düzenlenen polis baskınında öldürülmesi üzerine ülke çapında protestolar düzenlenmişti.

Gencin, başkent Manila'daki cenaze törenine katılan yüzlerce kişi, Devlet Başkanı Duterte'nin ülkede büyük tartışmalara yol açan uyuşturucuyla savaşını protesto etmişti. Kentte kilometrelerce yürüyen göstericiler, ellerinde "Yoksulları öldürmeyi durdur" ve "Kian için adalet" yazılı pankart taşımıştı.

Duterte, Kian Delos Santos'un öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğini ve polisler hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini düşündüğü belirtmişti.

- Uyuşturucu operasyonlarında öldürülenlerin sayısı 5 bine dayandı

Ulusal basının hükümet verilerine dayandırdığı haberlere göre, 1 Temmuz 2016 ile 1 Ekim 2018 arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik birimleri 113 bin 570 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda şimdiye kadar 4 bin 999 şüpheli öldürülürken, 80'den fazla güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Ayrıca uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle aynı dönemde 500'den fazlası kamu görevlisi olmak üzere 161 bin 584'ü aşkın kişi tutuklandı.

- İnsan hakları örgütleri, Duterte hükümetini suçluyor

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini açıklamıştı. Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.