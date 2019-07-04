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Filipinler'de uyuşturucu operasyonunda 3 yaşındaki çocuğun ölmesine kınama

Filipinler İnsan Hakları Komisyonu, güvenlik güçlerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada 3 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesini kınadı

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:17
Filipinler'de uyuşturucu operasyonunda 3 yaşındaki çocuğun ölmesine kınama

MANILA (AA) - Filipinler İnsan Hakları Komisyonu (CHR), ülkede güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü bir operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 yaşındaki kız çocuğunun yaşamını yitirmesine tepki gösterdi.

CHR Sözcüsü Jacqueline Ann De Guia tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İnsan Hakları Komisyonu, hükümetin uyuşturucuya karşı açtığı savaşın sonucu olarak bir masumun hayatını kaybetmesini kınıyor." ifadesine yer verildi.

Hükümete konuyla ilgili "soruşturmayı hızlandırması ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasına izin vermesi" talebinde bulunulan açıklamada, Komisyon'un, Rizal bölgesine bağlı Rodriguez kasabasındaki yerleşim bölgesinde pazar günü düzenlenen polis baskınında çıkan silahlı çatışmada Myka Ulpina isimli kız çocuğunun nasıl öldüğünü araştırmak üzere ekip oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, "Komisyon'un, ülkedeki uyuşturucu tehdidine son verilmesini desteklediği ancak hedefe giden her yolun mubah olmadığını tekrarlamayı sürdüreceği" kaydedildi.

- Çatışmada 4 kişi öldü

Polis, çatışmada Myka Ulpina'nın yanı sıra uyuşturucu satıcısı şüphelisi olan babası Renato Dolorfina ve onun bir arkadaşı ile bir polisin öldüğünü bildirdi.

Ön incelemelerde, Dolorfina'nın çatışma sırasında kızını kalkan olarak kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Filipinler Emniyet Genel Müdürü Oscar Albayalde, konuyla ilgili soruşturma başlatılması ve Rodriguez kasabasında 20 polisin görevden uzaklaştırılması talimatını verdiğini belirtti.

Küçük kızın ölümüne neden olan kurşunun hangi silahtan çıktığının belirlenmesi için polislerden silahlarını teslim etmelerinin istendiğini aktaran Albayalde, çatışmada hayatını kaybeden polisin geride iki çocuğunun kaldığını dile getirdi.

Temsilciler Meclisinde Eylül 2017'de yapılan oylamada, Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte'yle ittifak eden milletvekilleri, ülkede binlerce şüphelinin öldürüldüğü uyuşturucu operasyonlarını soruşturan İnsan Hakları Komisyonunun yıllık bütçesinin 14,69 milyon dolardan 20 dolara düşürülmesi teklifini kabul etmişti.

- İnsan hakları örgütleri, Duterte hükümetini suçluyor

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Hükümet verileri, 1 Temmuz 2016 ile 1 Ekim 2018 arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik birimlerinin 113 bin 570 operasyon düzenlendiğini ve operasyonlarda 4 bin 999 şüpheli öldürülürken, 80'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu.

Ayrıca uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle aynı dönemde 500'den fazlası kamu görevlisi olmak üzere 161 bin 584'ü aşkın kişi tutuklanmıştı.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini açıklamıştı. Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:17
  1. Filipinler
  2. uyuşturucu

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