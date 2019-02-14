Filipinler’de polise puding fırlatan Çinli öğrenci gözaltında

Filipinler’de kendisine “tatlı ile metroya binemeyeceğini” söyleyen polis memuruna puding fırlatan Çinli öğrenci gözaltına alındı.

Filipinler’in başkenti Manila’da 9 Şubat’ta tren istasyonunda tatlı yiyen 23 yaşındaki Çinli Zhang Jiale, kendisine istasyona girmeden önce elindeki tatlıyı bitirmesini söyleyen polis memuruna tatlısını fırlattı. Filipinler’de moda tasarım öğrencisi olan Jiale, “uygunsuz davranış ve emre itaatsizlik” suçlamaları ile gözaltına alındı. Zhang Jiale, yargılandığı mahkemece kefaletle serbest bırakılsa da göçmen yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Göçmenlik Bürosu tarafından yeniden gözaltına alındı. Genç kızın Filipinler’den sınır dışı edilerek, kara listeye alınabileceği belirtildi.

Metro istasyonunda görevli polis memuru William Cristobal, genç kıza metro istasyonunda içecek veya sıvı gıdaların tüketiminin yasak olduğunu söylediğini ifade etti.

Başkent Manila’da gözaltında tutulan Jiale, “Tatlıyı güvenlik görevlisine fırlattığımda çok kötü bir durumdaydım ve duygularımı kontrol edemiyordum. Yaptığım hata için gerçekten çok üzgünüm. Filipinler’i çok seviyorum ve sınır dışı kararından başka bir çözüm talep ediyorum” diyerek özür diledi.

Göçmenlik Büro Sözcüsü Dana Krizia Sandoval ise, “Zhang Jiale istenmeyen yabancı konumuna düştüğü için kamu yararına gözaltında tutuluyor. Bu olay Jiale’nin otoriteye ve ülkeye olan saygısızlığını gösteriyor” dedi. Krizia ayrıca, mahkemenin Zhang Jiale için sınır dışı kararı vermesi halinde kararı uygulayacaklarını kaydetti.