0553 313 94 23

Filipinler'de Müslümanlara küstah saldırı!

Filipinler'in Isulan şehrinde Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgeye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı.

28 Ağustos 2018 Salı 20:45
Filipinler'de Müslümanlara küstah saldırı!

Filipinler'in güneyindeki Müslümanların yoğun yaşadığı Mindanao bölgesinde yerel sokak festivalinde bombalı saldırı düzenlendi.

Filipin ordusundan yapılan açıklamada, Sultan Kudarat eyaletine bağlı Isulan şehrinde yerel bir festival için toplanan kalabalığın arasına karışan saldırganın bıraktığı çanta içindeki bombanın patlaması sonucu en az 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Garnizon komutanı Tuğgeneral Cirilito Sobejana, kalabalığın toplandığı alandaki bir kişinin şüpheli çanta ihbarının ardından güvenlik güçlerinin müdahale etmek üzere bölgeye intikal ettiği sırada bombanın patladığını belirtti.

Sobejana, çantayı yerleştirdiği sanılan bir şüphelinin kargaşa sırasında kaçtığını ifade etti.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Olayın gerçekleştiği bölge güvenlik kordonuna alınırken, yaralılar yakındaki hastanelere sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Filipinler ordusu ve güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda kırsal alana sıkışan radikal militanların eylemi düzenlemiş olabileceğinden şüpheleniliyor. 

Mindanao bölgesinde geçen ay Basilan şehrinde askeri kontrol noktasında bomba yüklü minübüsün patlatılması sonucu 4'ü sivil 13 kişi hayatını kaybetmişti.



Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 20:45
  1. Filipinler
  2. Müslümanlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'liler yangını bahane edip yol kapattı!
    1. HDP'liler yangını bahane edip yol..
    2. F-35 ile ilk uçuşu Türk pilot..
    3. Muhammed Binici'den 'Sesler' yazısı
    4. ABD'den kimyasal silah açıklaması!
    5. Filipinler'de Müslümanlara küstah..
    6. Gürsel Tekin'e takipçisinden kapak!..
    7. Kriz büyüyor! Futbolcular idmana çıkmadı
    8. Moody's skandal Türkiye kararını..
    9. KKTC'de uçuşlar durduruldu!
    10. Eldeki soğan kokusu nasıl çıkar?
    11. Trump'ın uykuları kaçacak! Çin'den..
    12. Trump bu kez Google'ı eleştirdi!
    13. Şekerin nemlenmemesi için neler..
    14. Diş apsesi nasıl tedavi edilir?
    15. Kistik lezyon belirtileri nelerdir?
    16. Deri soyulmasına dikkat!
    17. Siirt Valiliği'nden dikkat çeken..
    18. YPG okullarını kapatmıştı! Suriyeli..
    19. ABD Dışişleri Bakanı Mattis'ten..
    20. Gadiri Hum Bayramı Nubde duası!
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi