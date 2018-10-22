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Filipinler'de muhalif senatörün tutuklanması talebine ret kararı

Filipinler'de Devlet Başkanı Duterte hükümetinin, muhalif senatör hakkında tutuklama emri çıkarılması için yaptığı başvuru mahkeme tarafından kabul edilmedi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 22:30
Filipinler'de muhalif senatörün tutuklanması talebine ret kararı

Yargıç Andres Bartolome Soriano, iki askeri ayaklanmadaki rolü nedeniyle hükümet tarafından, muhalif senatör Antonio Trillanes hakkında tutuklama emri çıkarılması yönünde verilen dilekçenin reddedilmesine hükmetti.

Mahkeme kararının ardından Senato'da basına yaptığı açıklamada Trillanes, "Hukukun üstünlüğü kazandı, demokrasi kazandı." dedi.

Adalet Bakanlığının hakkında tutuklama emri çıkarılması ve cezai işlemin yeniden başlatılması yönündeki talimatı üzerine diğer bir mahkeme, 25 Eylül'de muhalif senatör Antonio Trillanes için tutuklama kararı vermişti.

Duterte'yi eleştiren söylemleriyle bilinen ve ağustos ayında dokunulmazlığı kaldırılan Trillanes, mahkeme kararı yayınlanmadan önce tutuklanmaktan kaçınmak için sığındığı Senatodan alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüş ve kefaletle serbest bırakılmıştı. 

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin talimatı üzerine savcılık 4 Eylül'de, eski bir deniz kuvvetleri subayı olan Trinalles'in 2003 ve 2007'deki iki askeri ayaklanmadaki rolü nedeniyle yargılanacağını bildirmişti.

Duterte'den önceki Devlet Başkanı Benigno Aquino, selefi Gloria Macapagal Arroyo'nun başında olduğu hükümetlere yönelik ayaklanma girişimlerine karışan, aralarında Trinalles'in olduğu genç subaylara af getirmişti. 

Tutuklama kararını hukuk dışı olarak niteleyen Senatör Trinalles, emniyet yetkilileri tutuklamak üzere kendisini dışarıda beklerken Senatoda oturma eylemi yapmıştı. 

Trinalles'in tutuklanmasından önce, Duterte'yi Davao Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde yargısız infazlar ve uyuşturucu ticaretinden menfaat sağlamakla suçlayan insan hakları savunucusu muhalif senatör Leila de Lima da tutuklanmıştı. Duterte'yi eleştiren bir başka isim olan Yüksek Mahkeme Yargıcı Maria Lourdes Sereno da meslektaşları tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 22:30
  1. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte

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