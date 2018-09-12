0553 313 94 23

Filipinler'de minibüs kazası: 14 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de freni boşalan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 08:53
Filipinler'de minibüs kazası: 14 kişi hayatını kaybetti

Filipinli yetkililer, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan minibüsün frenlerinin boşalması sonucu Kalinga kentine bağlı Balbalan kasabası yakınlarındaki virajlı yolda uçuruma yuvarlandığını açıkladı.

Nana, kazada 14 kişinin öldüğünü, aralarında şoförün de olduğu 24 kişinin yaralandığını belirtti.

Ölenlerden bazılarının, kentteki bankadan işsizlik maaşını alıp köyüne dönen yoksul insanlar olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 08:53
  1. Filiphin
  2. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnşaatta büyüme sürdü
    1. İnşaatta büyüme sürdü
    2. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?..
    3. Beykoz’da tapu sevinci
    4. Gayrimenkulde çözümün yeni merkezi
    5. Selim Arda Ermut Türkiye Varlık Fonu..
    6. Polisten geniş çaplı operasyon! 44..
    7. Güney Kore ile dev işbirliği
    8. Zafer Sönmez Türkiye Varlık Fonu..
    9. AND’dan kazançlı teklifler
    10. Antalya Kumluca’daki deprem kaç..
    11. Antalya'da korkutan deprem!
    12. Aleksis Çipras’tan Türkiye’ye Avrupa..
    13. Kazandıran da var bekleten de
    14. E-5'te motorlu polisler kaza yaptı!
    15. Türkiye'ye davet gelmişti! Heyet..
    16. ÖSYM ek yerleştirme boş kontenjanlar..
    17. Dolar euro güne nasıl başladı?
    18. Yeni atama kararları Resmi Gazete'de..
    19. Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz..
    20. Pasinler Zaferine coşkulu kutlama
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Sudan koordinatları verdi, araziler Türkiye'ye teslim edildi!
    Sudan koordinatları verdi, araziler Türkiye'ye teslim edildi!

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?